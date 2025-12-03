A che ora lo sci alpino oggi, seconda prova discesa Beaver Creek 2025: startlist, tv, pettorali degli italiani

Dopo un primo training ufficiale molto complicato a causa delle tante interruzioni provocate dalla scarsa visibilità e dalla neve caduta sul tracciato, oggi è in programma la seconda prova cronometrata di discesa a Beaver Creek (Stati Uniti) valevole come quinta tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2025-2026 di sci alpino.

Sulla ‘Birds of Prey’ andrà in scena un nuovo test per i discesisti del Circo Bianco in attesa delle gare veloci dei prossimi giorni, dopo che il fenomeno svizzero Marco Odermatt ha firmato il miglior tempo assoluto nel training di ieri davanti al canadese Brodie Seger e al francese Matthieu Bailet con l’azzurro Dominik Paris quinto e Florian Schieder nono.

“C’era nebbia nella parte alta che andava e veniva ma qui il meteo cambia molto velocemente, inutile guardare. Comunque l’abbiamo fatta e nei prossimi giorni vedremo come sarà. La pista ha tratti più molli con neve non pulita e quindi abbastanza particolare“, il commento di Paris al termine della prima prova di discesa sulle nevi del Colorado.

La seconda prova cronometrata di discesa maschile a Beaver Creek è in programma quest’oggi a partire dalle ore 19.15 italiane. Non è prevista la copertura tv e streaming del training ufficiale. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

A CHE ORA LO SCI ALPINO OGGI

Mercoledì 3 dicembre

Ore 19.15 Seconda prova discesa maschile a Beaver Creek (USA)

PROGRAMMA SCI ALPINO BEAVER CREEK: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.

Diretta testuale: OA Sport.

STARTLIST SECONDA PROVA DISCESA MASCHILE BEAVER CREEK

1 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

2 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic

3 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

4 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

5 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol

6 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head

7 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

8 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

9 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

10 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

11 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

12 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

13 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

14 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli

15 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

16 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic

17 54609 EICHBERGER Stefan 2000 AUT Head

18 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

19 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

20 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

21 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

22 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

23 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol

24 512228 KOHLER Marco 1997 SUI Stoeckli

25 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

26 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer

27 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli

28 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol

29 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

30 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO Atomic

31 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic

32 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

33 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head

34 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon

35 512549 HILTBRAND Livio 2003 SUI Fischer

36 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic

37 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle

38 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

39 512303 BOISSET Arnaud 1998 SUI Salomon

40 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic

41 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

42 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol

43 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol

44 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head

45 6292783 MOLTENI Nicolo 1998 ITA Head

46 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic

47 561255 CATER Martin 1992 SLO

48 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head

49 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head

50 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol

51 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

52 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head

53 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic

54 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon

55 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer

56 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon

57 6191134 GAMEL SEIGNEUR Charles 2002 FRA Rossignol

58 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer

59 6294638 PERATHONER Max 2003 ITA Salomon

60 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head

61 6100011 LESSARD Raphael 2001 CAN Head

62 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head

63 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol

64 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head

65 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic

66 512588 HAECHLER Lenz 2003 SUI Stoeckli

67 561435 AZNOH Rok 2002 SLO Atomic

68 6294207 ABBRUZZESE Marco 2002 ITA Head

69 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol

70 6190726 FRESQUET Adrien 1999 FRA Head

71 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol

72 221053 STEUDLE Roy-Alexander 1993 GBR Atomic

73 6532793 SMITH Jack 2001 USA Rossignol

74 203125 SCHWARZ Maximilian 2002 GER Head

75 492438 MINTEGUI RIVERA Ander 2003 ESP Head

76 390041 LUIK Juhan 1997 EST Head

77 6190687 LORIOT Florian 1998 FRA Rossignol

78 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol