Nella sesta giornata del campionato di serie A1 maschile l’AN Brescia espugna la Zanelli superando 15-14 la Banco BPM Rari Nantes Savona e prosegue la corsa di testa insieme alla Pro Recco, che supera nettamente il Telimar. Gu Baldineti, tecnico dei siciliani, analizza la prestazione dei suoi e si proietta al prossimo importante match contro il C.C.Napoli. In serie A1 femminile il Rapallo Pallanuoto e la Sis Roma si aggiudicano gli scontri diretti con Pallanuoto Trieste ed Ekipé Orizzonte.