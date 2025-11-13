Tennis
United Cup 2026, confermata la presenza dell’Italia: Paolini e Cobolli i punti di riferimento
Ci sono i crismi dell’ufficialità. Ci sarà anche l’Italia al via della quarta edizione della United Cup di tennis, l’evento a squadre miste che si disputerà dal 2 all’11 gennaio 2026 in Australia. Due le sedi coinvolte, ovvero Sydney e Perth. Saranno 18 le compagini ai nastri di partenza e tra queste gli Stati Uniti, viste le presenze di Taylor Fritz e di Coco Gauff, puntano alla terza affermazione in questa competizione, ricordando i successi del 2023 e del 2025.
L’Italia, dunque, affronterà la trasferta australiana con Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino e Andrea Vavassori tra gli uomini; Jasmine Paolini, Nuria Brancaccio e Sara Errani tra le donne. I punti di riferimento saranno Cobolli e Paolini che già avevano affrontato l’edizione 2025 di questa competizione. Un epilogo ai quarti, con sconfitta contro la Cechia.
La Germania, che si impose nel 2024, avrà in Alexander Zverev il punto di riferimento, mentre la Spagna si affiderà non a Carlos Alcaraz ma ad Jaume Munar, in coppia con Jessica Bouzas. L’Australia punterà le proprie fiches sul padrone di casa, Alex de Minaur. Presenti anche Felix Auger-Aliassime per il Canada, Casper Ruud per la Norvegia, Stefanos Tsitsipas per la Grecia, Jack Draper ed Emma Raducanu per la Gran Bretagna.
I Paesi Bassi punteranno su Tallon Griekspoor, la Svizzera si affiderà all’esperienza di Stan Wawrinka e Belinda Bencic. Jakub Mensik sarà in campo con la Cechia, la Francia potrà contare su Arthur Rinderknech. La Polonia avrà l’ormai consueta accoppiata formata da Hubert Hurkacz al maschile e da Iga Swiatek al femminile. Tirando le somme, ci saranno cinque top-10 ATP e tre giocatrici tra le prime dieci del circuito WTA. Il sorteggio dei gironi è previsto per lunedì 17 novembre.
Le 18 nazioni saranno divise in sei gruppi da tre tra Perth e Sydney, con le prime di ogni raggruppamento e le due migliori seconde che andranno a completare il quadro dei quarti di finale. Da quel momento, andrà in scena la canonica fase a eliminazione diretta. Ogni incrocio è caratterizzato da due match di singolare, uno maschile e uno femminile, e uno di doppio misto. La United Cup mette in palio punti nel ranking.
ELENCO DELLE SQUADRE ALLA UNITED CUP 2026
STATI UNITI
ATP: Taylor Fritz, Mackenzie McDonald, Christian Harrison
WTA: Coco Gauff, Varvara Lepchenko, Nicole Melichar
CANADA
ATP: Félix Auger-Aliassime, Alexis Galarneau, Cleeve Harper
WTA: Victoria Mboko, Kayla Cross, Gabriela Dabrowski
ITALIA
ATP: Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino, Andrea Vavassori
WTA: Jasmine Paolini, Nuria Brancaccio, Sara Errani
AUSTRALIA
ATP: Alex De Minaur, Jason Kubler, John-Patrick Smith
WTA: Maya Joint, Maddison Inglis, Storm Hunter
GRAN BRETAGNA
ATP: Jack Draper, Billy Harris, Lloyd Glasspool
WTA: Emma Raducanu, Mingge Xu, Olivia Nicholls
GERMANIA
ATP: Alexander Zverev, Patrick Zahraj, Kevin Krawietz
WTA: Eva Lys, Laura Siegemund, Mina Hodzic
BELGIO
ATP: Zizou Bergs, Kimmer Coppejans, Sander Gille
WTA: Elise Mertens, Green Minen, Lara Salden
FRANCIA
ATP: Arthur Rinderknech, Geoffrey Blancaneaux, Edouard Roger-Vasselin
WTA: Lois Boisson, Leolia Jeanjean, Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
POLONIA
ATP: Hubert Hurkacz, Daniel Michalski, Jan Zielinski
WTA: Iga Swiatek, Katarzyna Kawa, Katarzyna Piter
SPAGNA
ATP: Jaume Munar, Carlos Taberner, Íñigo Cervantes
WTA: Jessica Bouzas, Andrea Lázaro, Yvonne Cavallé
REPUBBLICA CECA
ATP: Jakub Mensik, Dalibor Svrcina, Adam Pavlasek
WTA: Barbora Krejcikova, Linda Fruhvirtova, Miriam Skoch
GRECIA
ATP: Stefanos Tsitsipas, Stefanos Sakellaridis, Petros Tsitsipas
WTA: Maria Sakkari, Despina Papamichail, Sapfo Sakellaridi
GIAPPONE
ATP: Shintaro Mochizuki, Yasutaka Uchiyama
WTA: Naomi Osaka, Nao Hibino
ARGENTINA
ATP: Sebastián Báez, Marco Trungelliti, Guido Andreozzi
WTA: Solana Sierra, María Lourdes Carlé, Nicole Fossa Huergo
PAESI BASSI
ATP: Tallon Griekspoor, Guy Den Orden, David Pel
WTA: Suzan Lamens, Eva Vedder, Demi Schuurs
SVIZZERA
ATP: Stan Wawrinka, Jakub Paul, Luca Castelnuovo
WTA: Belinda Bencic, Celine Naef, Naima Karamoko
NORVEGIA
ATP: Casper Ruud, Viktor Durasovic
WTA: Malene Helio, Astrid Brune Olsen, Ulrikke Eikeri
CINA
ATP: Zhizhen Zhang, Rigele Te, Goran Wang
WTA: Zhu Lin, Xiaomi You