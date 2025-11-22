Tra podismo, cammini e tifoserie: Max Guidi di Living Sport e Don Massimo Vacchetti ospiti a Run2u
In questa puntata di Run2U #43, ospitiamo due personalità straordinarie: Max Guidi, titolare di Living Sport Rimini e appassionato di cammini e podismo, e Don Massimo Vacchetti, sacerdote della Curia di Bologna e guida esperta di cammini spirituali.
In studio discutiamo di sport, camminate, eventi podistici, sponsorizzazioni, e delle loro passioni da tifosi!
Un mix unico di sport, fede e curiosità, per tutti gli appassionati di running e cammini.
♂️♂️ Non perdere consigli pratici su come iniziare a camminare o correre, esperienze dal Cammino di Santiago e molto altro!
Parole chiave principali: podismo, cammini, camminata, running, tifosi, sport, sacerdote, Don Massimo Vacchetti, Max Guidi, Living Sport Rimini, Run2U #43.
Inoltre come sempre, proseguiremo con i preziosi consigli di Lorenzo Lotti nella sua rubrica #SEMPREDICORSA; il “Dalla Pancia della Gara” con video dagli appassionati e amici del running, e le “Scelte per voi”, oltre ai tanti highlights inviati dagli organizzatori.
• Ti aspettiamo in diretta ogni mercoledì alle 20.30 con grandi nomi del panorama nazionale, e ogni venerdì alle 21.00 con ospiti esperti, racconti di gare e curiosità.
