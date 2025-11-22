In questa puntata di Run2U #43, ospitiamo due personalità straordinarie: Max Guidi, titolare di Living Sport Rimini e appassionato di cammini e podismo, e Don Massimo Vacchetti, sacerdote della Curia di Bologna e guida esperta di cammini spirituali.

In studio discutiamo di sport, camminate, eventi podistici, sponsorizzazioni, e delle loro passioni da tifosi!

Un mix unico di sport, fede e curiosità, per tutti gli appassionati di running e cammini.

‍♂️‍♂️ Non perdere consigli pratici su come iniziare a camminare o correre, esperienze dal Cammino di Santiago e molto altro!

Parole chiave principali: podismo, cammini, camminata, running, tifosi, sport, sacerdote, Don Massimo Vacchetti, Max Guidi, Living Sport Rimini, Run2U #43.

✅ Iscriviti a Run2U per non perdere altre puntate dedicate allo sport, eventi e cammini: [link canale]

Inoltre come sempre, proseguiremo con i preziosi consigli di Lorenzo Lotti nella sua rubrica #SEMPREDICORSA; il “Dalla Pancia della Gara” con video dagli appassionati e amici del running, e le “Scelte per voi”, oltre ai tanti highlights inviati dagli organizzatori.

• Ti aspettiamo in diretta ogni mercoledì alle 20.30 con grandi nomi del panorama nazionale, e ogni venerdì alle 21.00 con ospiti esperti, racconti di gare e curiosità.

• E non dimenticare di mandare i tuoi video a sabrinarun2u@gmail.com!

• Iscriviti al canale Run2U per non perdere altre storie leggendarie dell’atletica italiana!!

• ‍♂️ Che tu sia un atleta, un appassionato o un professionista in cerca di ispirazione, questo contenuto ti darà prospettive reali e concrete

#Run2u

#Run2uPuntata43

#MaxGuidi

#DonMassimoVacchetti

#Run2U

#Run2U43

#Podismo

#Cammini

#Camminata

#Running

#Tifosi

#Sport

#Sacerdote

#Prete

#LivingSportRimini

#CamminodiSantiago

#EventiPodistici

#NordicWalking

#Bologna

#Rimini

#IntervistaSportiva

•