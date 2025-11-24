Ludovica Tosini, classe 2008 di Pinerolo, in Piemonte, vive da qualche anno a Milano, dove gioca con le compagne nel prestigioso Club Italia. La giovanissima pallavolista è da molti descritta come il futuro posto 4 della nazionale più forte del mondo, la nostra, e lo affronta con la consapevolezza di una giocatrice matura e la delicatezza di una ragazza di 17 anni.

Tra la vita fuori casa sin da piccolissima, e le esperienze in nazionali giovanili, Ludovica parla del suo viaggio attraverso i piccoli momenti come la chiamata dalla nazionale o la canzone che ha fatto da colonna sonora della vittoria agli Europei U17. Raccontando anche il suo ruolo da sportiva, e il privilegio di esser guidata da Julio Velasco, ci invita a seguirla durante la sua stagione con il Club Italia, tornato quest’anno in A2.

Nel video potrai scoprire:

Il percorso di Ludovica Tosini dalle prime esperienze al Club Italia

La vita lontano da casa e come gestisce gli impegni quotidiani

I piccoli momenti che diventano grandi ricordi nello sport giovanile

Il ruolo della musica e dei rituali personali nelle competizioni

La sua esperienza nelle nazionali giovanili e la vittoria agli Europei U17

Gli obiettivi personali e di squadra per la stagione in A2

Parole chiave: Ludovica Tosini, pallavolo, Club Italia, A2, posto 4, nazionale italiana, giovani atlete, volley femminile, Europei U23, Pinerolo, Milano, sport giovanile, promesse azzurre, crescita personale, Julio Velasco

#LudovicaTosini #TalentZone #Pallavolo #ClubItalia #GiovaniAtlete #VolleyFemminile #NazionalItaliana #EuropeiU23 #CrescereConLoSport #FuturoAzzurro #JulioVelasco