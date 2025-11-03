La 20enne Candy Edokpaigbe , cestista della nazionale italiana u20 che quest’estate ha conquistato il bronzo agli europei, si racconta in questa puntata di Talent Zone. Ha già esperienze in A2 e in A1 con la maglia del Faenza, è passata dal sogno di giocare per la maglia azzurra, tanto sudata a causa della burocrazia, al sogno americano, giocando ad oggi per il college di San Francisco in NCAA. Candy parla del suo rapporto con il basket, da più piccola fino ad ora, e del suo ruolo all’interno della squadra. Riflette sui suoi obiettivi e sulle qualità da migliorare, prendendo ispirazione da alcune giocatrici con cui ha giocato o che ha ammirato, con la la volontà di continuare a lavorare sodo per obiettivi più grandi come la nazionale maggiore e la WNBA. Parole chiave: Candy Edokpaigbe , basket femminile, Europa, Italia, costanza, ispirazione, giovani atlete, squadra, NCAA, San Francisco, WNBA Nel video potrai sentire: Il percorso e le sfide di Candy, dai primi passi fino alla nazionale La vita nel college e in NCAA Il suo rapporto con la squadra e il ruolo che ricopre in campo Gli obiettivi personali e le qualità su cui vuole lavorare Le giocatrici che la ispirano e come trae motivazione da loro #CandyEdokpaigbe #TalentZone #BasketFemminile #SportGiovanile #NCAA #SanFranciscoDons #WomenBasketball #WNBA