Scatta il giovedì di Sprint Zone e questa settimana con noi c’è un talento che sta letteralmente accelerando verso il futuro: Andrea Bernardi, velocista milanese classe 2003, specialista dei 60 e 100 metri.

Reduce da una stagione super positiva, Bernardi si è messo in mostra:

Finale europea U23 a Bergen con un grande sesto posto nei 100m

Argento nei 100m ai Campionati Italiani di Caorle

Inserito nel gruppo della 4×100 ai Mondiali di Tokyo

Ora gli occhi sono già puntati sul 2026: confermare i progressi, puntare agli Europei di Birmingham e inseguire il sogno di diventare atleta professionista con l’arruolamento in un Gruppo Militare.

️ Conduce come sempre Ferdinando Savarese, pronto a portarci dentro la corsia dei sogni di una delle nuove frecce azzurre della velocità ⚡

