Altri video
-
GP del Brasile 2025: Frangione & Preti analizzano strategie, sorprese ad Interlagos
-
Atp Finals 2025 p.1: Sinner pesca Zverev, Shelton e FAA (o Musetti)
-
Volley Night stellare: Mattia Orioli e Carlotta Cambi tra presente e futuro del volley azzurro
-
L’Italia torna sul podio dopo 22 anni: Iliass Aouani, bronzo mondiale #Tokyo2025 a Run2u puntata 41.
Scatta il giovedì di Sprint Zone e questa settimana con noi c’è un talento che sta letteralmente accelerando verso il futuro: Andrea Bernardi, velocista milanese classe 2003, specialista dei 60 e 100 metri.
Reduce da una stagione super positiva, Bernardi si è messo in mostra:
Finale europea U23 a Bergen con un grande sesto posto nei 100m
Argento nei 100m ai Campionati Italiani di Caorle
Inserito nel gruppo della 4×100 ai Mondiali di Tokyo
Ora gli occhi sono già puntati sul 2026: confermare i progressi, puntare agli Europei di Birmingham e inseguire il sogno di diventare atleta professionista con l’arruolamento in un Gruppo Militare.
️ Conduce come sempre Ferdinando Savarese, pronto a portarci dentro la corsia dei sogni di una delle nuove frecce azzurre della velocità ⚡
️ Hashtag consigliati
#SprintZone #AndreaBernardi #AtleticaLeggera #100Metri #Velocità #Azzurri #Bergen2025 #Tokyo2025 #Birmingham2026 #FerdinandoSavarese #4×100 #AtleticaItalia #GiovaniAzzurri #SprintItalia #SpeedTraining #RoadToBirmingham