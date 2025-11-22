Solo una volta nella storia del Mondiale di beach volley due coppie della stessa nazione si sono sfidate per l’oro. Era il 2011, a Roma, con il Brasile protagonista. Ora la storia può ripetersi: domani ad Adelaide i campioni olimpici Ahman/Hellvig affronteranno i connazionali Holting Hansson/Andersson in una finale tutta svedese che promette spettacolo. Sul fronte femminile, ancora nord Europa protagonista: le lettoni Tīna Graudiņa e Anastasija Samoilova tornano a giocarsi un titolo mondiale dopo una stagione di altissimo livello. Di tutto questo parleremo nella nuova puntata di Beach Zone – Speciale Mondiali, insieme ai nostri ospiti Andrea Raffaelli e Andrea Abbiati, per analizzare numeri, tendenze e il significato storico di queste finali iridate. In conduzione Simona Bastiani ed Enrico Spada. #BeachVolley #MondialiBeachVolley #Adelaide2025 #AhmanHellvig #HanssonAndersson #GraudinaSamoilova #OASport #BeachZone #Volleyball #FinaleMondiale #SwedenBeachVolley