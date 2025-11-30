Quando partono le italiane nello slalom di Copper Mountain: orari esatti, n. di pettorale, tv

Cinque italiane prenderanno parte allo slalom femminile di Copper Mountain, prova valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Il fine settimana sulle nevi statunitensi si conclude con una gara tra i pali stretti, la disciplina che da anni sta dando meno soddisfazioni al movimento tricolore. L’auspicio è quello di portare alcune azzurre alla seconda manche, in modo da avere la possibilità di racimolare qualche punto che faccia morale nella stagione che culminerà con le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI COPPER MOUNTAIN ALLE 18.00 E ALLE 21.00

Lara Della Mea sembra essere l’italiana più accreditata e proverà a mettere in mostra in terra americana dopo il 18mo posto conseguito a Gurgl lo scorso weekend. Al cancelletto di partenza si presenteranno anche Giorgia Collomb, Emilia Mondinelli, Beatrice Sola e la rientrante Martina Peterlini, che aveva dovuto rinunciare agli slalom di Levi e Gurgl per recuperare dall’intervento di pulizia al ginocchio effettuato lo scorso settembre per una complicata tendinopatia.

L’appuntamento è per domenica 30 novembre: prima manche alle ore 18.00 e seconda alle ore 21.00. Il programma della prima manche prevede che le atlete con pettorale tra 1 e 15 partano 30 secondi dopo l’arrivo dell’atleta precedente, l’intervallo scenderà a 20” dopo l’arrivo della sciatrice precedente tra il 16 e il 30, dopo il numero 31 si scenderà subito dopo l’arrivo dell’atleta precedente. Previsti dei break di 2’15” dopo i numeri 15, 22, 30, 45.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari delle italiane, il palinsesto tv e streaming, la startlist del gigante maschile di Copper Mountain, prova valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD; prevista la diretta streaming su Eurosport 1, Rai Play, Discovery+, DAZN. Garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Copper Mountain sono otto ore indietro rispetto a noi).

A CHE ORA PARTONO LE ITALIANE NELLO SLALOM DI COPPER MOUNTAIN

Lara Della Mea (pettorale numero 21): ore 18.31 circa.

Martina Peterlini (pettorale numero 23): ore 18.34 circa.

Beatrice Sola (pettorale numero 44): ore 18.59 circa.

Emilia Mondinelli (pettorale numero 49): ore 19.04 circa.

Giorgia Collomb (pettorale numero 51): ore 19.06 circa.

CALENDARIO SLALOM FEMMINILE COPPER MOUNTAIN

Domenica 30 novembre

Ore 18.00 Slalom femminile a Copper Mountain, prima manche – Diretta tv su RaiSportHD

Ore 21.00 Slalom femminile a Copper Mountain, seconda manche – Diretta streaming su RaiSportHD

PROGRAMMA SLALOM FEMMINILE COPPER MOUNTAIN: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST SLALOM FEMMINILE COPPER MOUNTAIN

1 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

2 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

3 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic

4 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

5 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

6 206355 DUERR Lena 1991 GER Head

7 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard

8 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

9 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Voelkl

10 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE Head

11 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol

12 507325 OEHLUND Cornelia 2005 SWE Head

13 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

14 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Voelkl

15 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

16 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic

17 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN Rossignol

18 198176 LAMURE Marie 2001 FRA Rossignol

19 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol

20 198164 CHEVRIER Marion 2001 FRA Atomic

21 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer

22 107798 NULLMEYER Ali 1998 CAN Atomic

23 299699 PETERLINI Martina 1997 ITA Rossignol

24 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO Voelkl

25 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT Atomic

26 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO Salomon

27 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Blizzard

28 516553 CHRISTEN Eliane 1999 SUI Head

29 56550 HOERHAGER Lisa 2001 AUT Atomic

30 516619 HOEPLI Aline 2001 SUI Head

31 107747 SMART Amelia 1998 CAN Atomic

32 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

33 307813 MAEDA Chisaki 1998 JPN

34 307493 ANDO Asa 1996 JPN Atomic

35 6537468 BOCOCK Elisabeth 2005 USA Rossignol

36 516530 GOOD Nicole 1998 SUI Stoeckli

37 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER Head

38 516722 BRAENDLI Anuk 2003 SUI Atomic

39 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

40 6537254 MORITZ Liv 2004 USA Fischer

41 516504 DANIOTH Aline 1998 SUI Head

42 108420 FORGET Arianne 2003 CAN Atomic

43 198253 McFARLANE Caitlin 2002 FRA Rossignol

44 6296075 SOLA Beatrice 2003 ITA Rossignol

45 405172 WESTHOFF Bianca Bakke 2000 NOR Atomic

46 108095 ALEXANDER Kiki 2001 CAN Rossignol

47 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Head

48 25218 MIJARES RUF Carla 2002 AND Head

49 6296281 MONDINELLI Emilia 2004 ITA Salomon

50 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG Rossignol

51 6296778 COLLOMB Giorgia 2006 ITA Rossignol

52 308304 WATANABE Eren 2003 JPN

53 6537779 HUNT Annika 2006 USA Rossignol

54 539927 LAPANJA Lila Grace 1994 SLO Stoeckli

55 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

56 6537255 MORITZ Kjersti 2004 USA Fischer

57 516813 PILLER Sue 2005 SUI Atomic

58 426486 SYLVESTER-DAVIK Madeleine 2005 NOR Atomic

59 156024 SOMMEROVA Celine 2003 CZE