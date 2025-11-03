Proprio nella capitale di Francia, dove nel 2024 era diventato il n. 1, realizza quello che sembrava impossibile. Scavalca Alcaraz prima delle Atp Finals, grazie alla doppietta imperiale Vienna e Parigi. Musetti alla finestra per Torino, domani torna in campo ad Atene. Vi aspettiamo alle ore 9 per una nuova diretta di TennisMania, sul canale YouTube di OA Sport! #JannikSinner #Tennis #ATPTour #Sinner #Alcaraz #ATPFinals #OASport #TennisMania #Vienna #Parigi #Musetti #RankingATP #ATPFinals
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI