Altri video
-
Massimo Confalonieri: Il Runner “col guanto” che Pulisce il Mondo Correndo a RUN2U 40a Puntata
-
FOCUS – pallavolo. Fabrizio Monari: dalla sala stampa all’oro olimpico, la voce del volley italiano
-
Waterpolo Preview: la Banco BPM RN Savona ospita l’AN Brescia nel clou di A1 Maschile
-
Dalla pista alla strada, la sicurezza è anche un fatto mentale
Prestazione da brividi del numero 2 del mondo, che liquida rapidamente Ben Shelton e conquista l’accesso alle semifinali! Un Sinner ingiocabile al servizio, con un solo piccolo passaggio a vuoto nel secondo set. In risposta e nella gestione degli scambi è semplicemente dominante. Non perdete la diretta di TennisMania, alle 9:30 sul canale YouTube di OA Sport Iscriviti al canale e attiva la campanella #Sinner #Shelton #Tennis #OASport #TennisMania #Semifinali #ATP #Tennis2025 #JannikSinner #Paris