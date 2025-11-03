Nuova puntata di FOCUS – PALLAVOLO!

Alice Liverani incontra Stefano Cussotto e Max Di Franco, due protagonisti del volley italiano, per un’intervista esclusiva tra ricordi di carriera, aneddoti di spogliatoio e riflessioni sulla straordinaria era che sta vivendo la pallavolo italiana.

Insieme parliamo anche di TuSpons www.tuspons.com, la piattaforma che sta rivoluzionando il merchandising sportivo, offrendo anche alle piccole società la possibilità di raccogliere fondi e crescere grazie alla loro community di tifosi.

Un viaggio tra campioni di ieri e di oggi, episodi inediti dai palazzetti più importanti d’Italia e uno sguardo al futuro del movimento pallavolistico.

Se ami la pallavolo, questa intervista è tutta da ascoltare!

️ Conduce Alice Liverani