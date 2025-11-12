Matteo De Palo entra nell’Academy McLaren e correrà nel 2026 in Formula 3

L’Italia è tornata finalmente a recitare un ruolo da protagonista in Formula Uno con un pilota come Kimi Antonelli, capace di salire già due volte sul podio nella sua stagione da rookie in un top team come Mercedes, ma qualcosa di interessante si sta muovendo anche nelle categorie propedeutiche con Leonardo Fornaroli attualmente leader del campionato in F2 e Gabriele Minì che sta provando a mettersi in mostra per un possibile futuro in F1.

Alle loro spalle sta crescendo anche un altro giovane talento azzurro, reduce da un’ottima stagione che gli ha consentito di entrare nell’Academy di una scuderia di Formula Uno. Stiamo parlando del 18enne romano Matteo De Palo, secondo classificato nella Formula Regional europea 2025 con quattro vittorie e sette podi, che è stato annunciato da McLaren Racing come new entry del suo programma di sviluppo piloti.

“Il McLaren Driver Development Programme è lieto di dare il benvenuto a Matteo. Matteo è un giovane talento entusiasmante che ha compiuto grandi progressi nelle ultime stagioni, dimostrando adattabilità, costanza e crescita. Non vediamo l’ora di supportare il suo sviluppo nella guida, così come negli aspetti più ampi dell’essere un pilota professionista, all’interno del nostro programma“, dichiara Alessandro Alunni Bravi, chief business affairs officer di McLaren.

“Entrare a far parte del McLaren Driver Development Programme è un grande onore. Il team ha un fantastico curriculum nello sviluppo dei talenti, quindi sono entusiasta di crescere in tutti gli aspetti del mestiere di pilota da corsa. Grazie a Zak Brown, ad Alessandro Alunni Bravi e a tutta la squadra“, il commento di De Palo. Nel 2026 il giovane driver italiano gareggerà nel campionato di Formula 3 con Trident.