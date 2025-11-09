Altri video
Cerasuolo, Megli, Cocconcelli e Zazzeri: l’Italia del nuoto prepara gli Europei al Sapio di Genova
Maratona di Ravenna: il dietro le quinte con il visionario e suo Patron: Stefano Righini a Run2u
Pallavolo. Gianlorenzo Blengini: dalla panchina italiana alla finale mondiale 2025 con la Bulgaria
Waterpolo Preview: il derby capitolino Olympic Roma-Roma Vis Nova è il big match in A1 maschile
La diretta streaming della 26esima edizione della Maratona di Ravenna Città d’Arte, con partenza dal Palazzo Mauro De André e arrivo in via di Roma nei pressi della Basilica di Santa Maria In Porto e del MAR, Museo d’Arte della città di Ravenna.
