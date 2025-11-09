Seguici su
4 minuti fa

La diretta streaming della 26esima edizione della Maratona di Ravenna Città d’Arte, con partenza dal Palazzo Mauro De André e arrivo in via di Roma nei pressi della Basilica di Santa Maria In Porto e del MAR, Museo d’Arte della città di Ravenna.

