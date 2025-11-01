LIVE Sinner-Auger-Aliassime, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: in palio il trofeo e il n.1!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della finale dell’ATP di Parigi 2025 tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime. Un atto conclusivo dai tanti risvolti e motivi di interesse. L’italiano insegue non solo il quinto titolo 1000 della carriera, ma con un successo scavalcherebbe lo spagnolo Carlos Alcaraz, tornando n.1 al mondo alla vigilia delle ATP Finals 2025 di Torino. Il canadese sogna invece il primo torneo 1000: qualora ci riuscisse, non solo si qualificherebbe matematicamente per le Finals, ma eguaglierebbe anche il suo best ranking al n.6. Insomma, un match che significa moltissimo per entrambi.

Sono quattro i precedenti tra i due contendenti. Auger-Aliassime si impose nei primi due disputati nel 2022. L’estate scorsa, tuttavia, Sinner ha ristabilito la parità nel giro di poche settimane: prima il severo 6-0, 6-2 ai quarti di Cincinnati, poi il più complesso 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 nella semifinale degli US Open 2025. Il punto di forza del tennista della Foglia d’Acero è il servizio, le cui traiettorie in passato hanno dato fastidio anche ad un maestro della risposta come l’altoatesino.

Auger-Aliassime ha faticato tanto in avvio di torneo, rischiando tanto sia con l’argentino Comesana (battuto in rimonta per 6-3 al terzo) sia soprattutto con il francese Muller, piegato per 7-6 al parziale decisivo. La prematura eliminazione di Carlos Alcaraz gli ha però aperto una voragine nel tabellone che ha saputo sfruttare in maniera rapace. Dopo il combattuto ottavo contro il tedesco Altmeier (3-6, 6-2, 6-2), il canadese ha innestato le marce alte, spazzando via il monegasco Vacherot ai quarti (6-2, 6-2), prima della convincente affermazione in semifinale sul kazako Bublik (7-6, 6-4).

Sinner non ha invece perso alcun set nel torneo ed è reduce dal roboante 6-0, 6-1 con cui ha letteralmente folgorato il tedesco Alexander Zverev in semifinale. L’ago della bilancia, come sempre, sarà rappresentato dalla condizione fisica: come reagirà il corpo alla decima partita in 14 giorni? Va detto che nei turni precedenti l’italiano è riuscito a risparmiare tante energie, il che potrebbe rivelarsi determinante in vista di un atto conclusivo che potrebbe rivelarsi combattuto.

La finale dell’ATP di Parigi 2025 tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime sarà il secondo match dalle 12.30 dopo il match di doppio tra Heliovaara/Patten-Cash/Glasspool, e in ogni caso non inizierà prima delle ore 15.00. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra Diretta Live testuale. Buon divertimento, vi aspettiamo!