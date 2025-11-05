5° Masters 1000 in carriera per Jannik Sinner, senza perdere un set: il palmares del n.1 al mondo

Jannik Sinner ha conquistato il quinto Masters 1000 della propria carriera, imponendosi a Parigi dopo aver sconfitto il canadese Felix Auger-Aliassime in un combattuto atto conclusivo. Il tennista italiano ha trionfato sul cemento de La Defense Arena senza aver concesso set, regolando nell’ordine il belga Zizour Bergs, l’argentino Francisco Cerundolo, lo statunitense Ben Shelton, il tedesco Alexander Zverev e appunto il nordamericano.

Tre top-10 liquidati con disinvoltura dal nuovo numero 1 del mondo, che si è ripreso lo scettro scavalcando lo spagnolo Carlos Alcaraz in vetta al ranking ATP e che si lancia con ottimismo verso le ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti del mondo che si disputerà a Torino dal 9 al 16 dicembre. Quello conquistato oggi è il quinto titolo stagionale dopo due Slam (Wimbledon e Australian Open) e due ATP 500 (Pechino e Vienna).

I precedenti sigilli a livello 1000, ovvero gli eventi più importanti a livello internazionale dopo gli Slam, sono i seguenti: a Toronto nel 2023; Cincinnati, Miami e Shanghai nel 2024. Si tratta del 23mo titolo in carriera per Jannik Sinner sul circuito maggiore, tra cui spiccano quattro Slam (Australian Open nel 2024 e nel 2025, US Open nel 2024, Wimbledon nel 2024). Nel suo palmares vanno annoverate anche due Coppe Davis, alzate al cielo insieme ai compagni di squadra nel 2023 e nel 2024, e le ATP Finals vinte nel 2024.

PALMARES JANNIK SINNER

SLAM (4)

Wimbledon 2025

Australian Open 2025

US Open 2024

Australian Open 2024

ATP FINALS (1)

ATP Finals nel 2024

ATP MASTERS 1000 (5)

Masters 1000 di Parigi nel 2025

Masters 1000 di Cincinnati nel 2024

Masters 1000 di Shanghai nel 2024

Masters 1000 di Miami nel 2024

Masters 1000 di Toronto nel 2023

ATP 500 (7)

ATP 500 di Vienna nel 2025

ATP 500 di Pechino nel 2025

ATP 500 di Halle nel 2024

ATP 500 di Rotterdam nel 2024

ATP 500 di Vienna nel 2023

ATP 500 di Pechino nel 2023

ATP 500 di Washington nel 2021

ATP 250 (6)

ATP 250 di Montpellier nel 2023

ATP 250 di Umago nel 2022

ATP 250 di Anversa nel 2021

ATP 250 di Sòfia nel 2021

ATP 250 di Melbourne nel 2021

ATP 250 di Sòfia nel 2020

COPPE DAVIS (2)

Coppa Davis 2024

Coppa Davis 2023