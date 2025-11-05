EPISODIO 41 di Run2u | Ospite: Iliass Aouani

L’atleta Iliass Aouani, simbolo della nuova generazione dell’atletica italiana, si racconta a Run2u.

Dalle case popolari di Ponte Lambro al bronzo mondiale di maratona a Tokyo 2025: una storia di

riscatto, sacrificio e sogni realizzati.

In questa puntata, Iliass si racconta come mai prima: la fatica, le cadute, la rinascita, la fede

incrollabile nei propri sogni.

Origini e infanzia tra le strade di Milano Il percorso da studente-atleta tra Italia e Stati Uniti Il ritorno in azzurro e la medaglia mondiale di Tokyo

L’importanza della disciplina, della resilienza e del sacrificio

“La parola impossibile è solo nel dizionario di chi vive di scuse.” – Iliass Aouani

Una storia che va oltre lo sport. Una lezione di vita per chiunque abbia un sogno da difendere.

Run2u è il format dedicato a corridori, appassionati di atletica e sportivi che vogliono scoprire il lato umano e tecnico dei protagonisti della corsa italiana.

Guarda ora la puntata completa e lasciati ispirare dalla forza di chi non si è mai arreso.

