L’Italia torna sul podio dopo 22 anni: Iliass Aouani, bronzo mondiale #Tokyo2025 a Run2u puntata 41.
EPISODIO 41 di Run2u | Ospite: Iliass Aouani
L’atleta Iliass Aouani, simbolo della nuova generazione dell’atletica italiana, si racconta a Run2u.
Dalle case popolari di Ponte Lambro al bronzo mondiale di maratona a Tokyo 2025: una storia di
riscatto, sacrificio e sogni realizzati.
In questa puntata, Iliass si racconta come mai prima: la fatica, le cadute, la rinascita, la fede
incrollabile nei propri sogni.
Origini e infanzia tra le strade di Milano Il percorso da studente-atleta tra Italia e Stati Uniti Il ritorno in azzurro e la medaglia mondiale di Tokyo
L’importanza della disciplina, della resilienza e del sacrificio
“La parola impossibile è solo nel dizionario di chi vive di scuse.” – Iliass Aouani
Una storia che va oltre lo sport. Una lezione di vita per chiunque abbia un sogno da difendere.
Run2u è il format dedicato a corridori, appassionati di atletica e sportivi che vogliono scoprire il lato umano e tecnico dei protagonisti della corsa italiana.
Iscriviti al canale per non perdere le prossime interviste a campioni del running, maratona e atletica leggera!
Guarda ora la puntata completa e lasciati ispirare dalla forza di chi non si è mai arreso.
