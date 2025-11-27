Il GP di Las Vegas ha completamente ribaltato gli equilibri del Mondiale Piloti 2025. In questa puntata di Motor News, Beatrice Frangione e Luca Preti riassumono le sorprese, le delusioni e tutti gli episodi chiave che hanno trasformato il finale di stagione in un’autentica corsa all’ultimo punto. Tra errori, strategie rischiose e colpi di scena, il campionato si è riaperto come mai prima d’ora: con due gare ancora da disputare, tutto è davvero possibile. Una sintesi chiara e completa per capire come siamo arrivati a un finale di Mondiale imprevedibile.