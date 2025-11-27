Las Vegas stravolge il Mondiale 2025: sorprese, delusioni e un titolo riaperto! | Motor News
Coppe, Superlega, A1 e A2, che equilibrio! Ne parliamo con Russo e Villani – Volley Night
FOCUS – Luca Curatoli: il re della sciabola azzurra tra vittorie mondiali e sogni olimpici
Sofia Raffaeli si confessa a Ginnasticomania: emozioni, vittorie e il ricordo più prezioso del 2025
Las Vegas GP: perché la McLaren ha fallito? L’analisi dati di Gianluca D’Alessandro (Motorsport.com)
Il GP di Las Vegas ha completamente ribaltato gli equilibri del Mondiale Piloti 2025. In questa puntata di Motor News, Beatrice Frangione e Luca Preti riassumono le sorprese, le delusioni e tutti gli episodi chiave che hanno trasformato il finale di stagione in un’autentica corsa all’ultimo punto. Tra errori, strategie rischiose e colpi di scena, il campionato si è riaperto come mai prima d’ora: con due gare ancora da disputare, tutto è davvero possibile. Una sintesi chiara e completa per capire come siamo arrivati a un finale di Mondiale imprevedibile.