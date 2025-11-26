Seguici su
5 minuti fa

In questa puntata di Motor News, Beatrice Frangione ospita Gianluca D’Alessandro di Motorsport.com, uno dei massimi esperti di data analysis in Formula 1. Insieme analizziamo il Gran Premio di Las Vegas e approfondiamo un tema cruciale della gara: perché la McLaren non è riuscita a gestire il consumo eccessivo del fondo? D’Alessandro ci guida attraverso i dati, spiegando come le caratteristiche del tracciato, le condizioni dell’asfalto e le scelte di set-up abbiano portato il team di Woking alla squalifica. Un’analisi completa per capire davvero cosa è successo a Norris e Piastri sul tracciato del Nevada.

