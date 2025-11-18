Altri video
-
Giovanni Bruno: “Pogacar leggenda! Luna Rossa, Milano-Cortina e il futuro dello sport italiano”
-
TALENT ZONE – Dal gioco del Triathlon a sfidare i campioni con Euan De Nigro
-
Atp Finals 2025 p. 12: Sinner orgoglio nazionale!
-
Gottardi/Orsi Toth ko, Scampoli/Bianchi risorgono! | Beach Zone speciale Mondiali
Doppio trionfo azzurro nella prima giornata dei Mondiali di beach volley di Adelaide dedicata all’eliminazione diretta.
Le italiane Gottsuadi/Orsi Toth dominano 2-0 contro le tedesche Müller/Tillmann e volano agli ottavi di finale, mentre la coppia Scampoli/Bianchi firma l’impresa battendo le vice campionesse d’Europa Vieira/Chaereau e accede ai sedicesimi.
Di questi match e di tutti gli altri incontri della giornata si parla nella nuova puntata di Beach Zone, con Carlotta Cambi e Tobia Machetto, ai microfoni di Simona Bastiani ed Enrico Spada.
Analisi, risultati, curiosità e il punto sulla corsa dell’Italia ai Mondiali di beach volley 2025!
#BeachVolley #MondialiBeachVolley #Adelaide2025 #ItaliaBeachVolley #GottsuadiOrsiToth #ScampoliBianchi #BeachZone #Volleyball #FIPAV #SportItalia #Pallavolo
️ Nuovo allo streaming o vuoi migliorare? Dai un’occhiata a StreamYard e ottieni uno sconto di $10! https://streamyard.com/pal/d/5807209940779008