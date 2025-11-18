Sprint Zone – Ospite speciale: Daniele Groos! Nel nuovo appuntamento del martedì, Ferdinando Savarese incontra Daniele Groos, velocista romano classe 2004 dal cognome tedesco per via delle origini familiari. Groos è uno dei giovani più promettenti della velocità italiana: dopo essersi messo in mostra agli Europei U20 di Gerusalemme 2023, dove ha conquistato il bronzo nei 200 metri con il suo primato personale, ha dovuto affrontare due stagioni complicate a causa di problemi fisici. Nonostante le difficoltà, il talento non è mai stato in discussione. Daniele è capace di esprimersi ad alti livelli anche sui 400 metri e nel 2025 ha compiuto un passo importante diventando atleta professionista, arruolato nel Gruppo Sportivo Fiamme Gialle. Il 2026 si preannuncia un anno cruciale: l’obiettivo è inserirsi stabilmente tra i migliori specialisti italiani, soprattutto nel mezzo giro di pista. ️ Conduce: Ferdinando Savarese #SprintZone #AtleticaLeggera #DanieleGroos #Velocità #FiammeGialle #AtleticaItaliana #200Metri #400Metri #EuropeiU20 #TrackAndField #Running