Altri video
-
Triathlon e giovani: la visione di Romina Ridolfi Presidente TD SGR Rimini raccontata a RUN2U
-
FOCUS – Paolo Dal Soglio: il maestro che ha plasmato Fabbri e Weir verso i vertici mondiali
-
Buon viaggio Italnuoto! Il ct Cesare Butini a Swim Zone alla vigilia dell’Europeo in corta
-
Waterpolo Preview: la De Akker riceve Brescia, Roma ospita la Rari Nantes Salerno
Commenta insieme a noi il GP del Qatar dove ci si gioca il mondiale piloti 2025. Primo match ball per Norris che potrebbe già qui laurearsi campione, come ha fatto il nostro Fornaroli in F2, oppure Max e Piastri riusciranno a tenere ancora aperto il mondiale?
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI