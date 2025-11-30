Seguici su
2 minuti fa

Commenta insieme a noi il GP del Qatar dove ci si gioca il mondiale piloti 2025. Primo match ball per Norris che potrebbe già qui laurearsi campione, come ha fatto il nostro Fornaroli in F2, oppure Max e Piastri riusciranno a tenere ancora aperto il mondiale?

