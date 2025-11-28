Seguici su
In questo FOCUS esclusivo incontriamo Paolo Dal Soglio, icona del getto del peso italiano – da campione olimpico mancato a coach dei prodigi Leonardo Fabbri e Zane Weir.

Parleremo del suo percorso da atleta, della filosofia con cui allena, dei momenti di tensione con la Federazione, e soprattutto di come ha portato i suoi atleti ai più alti livelli internazionali.

Scopriremo:

Come è nata la sua passione per il peso e i suoi anni da atleta

Il rapporto speciale con Fabbri e Weir, vissuto anche fuori dalla pedana

I momenti chiave della carriera dei suoi atleti, inclusi i 22,82 m di Fabbri nel 2025

Le difficoltà con i fondi federali e le richieste di riconoscimento economico

La sua visione per il futuro del suo team e dell’atletica italiana dei lanci

Se ami l’atletica leggera, i lanci oppure vuoi capire cosa significa guidare dei campioni, questo video è per te!

#PaoloDalSoglio #LeonardoFabbri #ZaneWeir #GettodelPeso #Atletica #Coach #Allenatore #Fidal

Conduce Alice Liverani

