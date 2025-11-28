Altri video
-
Buon viaggio Italnuoto! Il ct Cesare Butini a Swim Zone alla vigilia dell’Europeo in corta
-
Waterpolo Preview: la De Akker riceve Brescia, Roma ospita la Rari Nantes Salerno
-
Felicioni & Scontenti di Las Vegas: tra sorprese, delusioni e… amareggiati! | Motor News
-
Bonifazi–Benzi di nuovo insieme: la super coppia torna per il bis tricolore!
In questo FOCUS esclusivo incontriamo Paolo Dal Soglio, icona del getto del peso italiano – da campione olimpico mancato a coach dei prodigi Leonardo Fabbri e Zane Weir.
Parleremo del suo percorso da atleta, della filosofia con cui allena, dei momenti di tensione con la Federazione, e soprattutto di come ha portato i suoi atleti ai più alti livelli internazionali.
Scopriremo:
Come è nata la sua passione per il peso e i suoi anni da atleta
Il rapporto speciale con Fabbri e Weir, vissuto anche fuori dalla pedana
I momenti chiave della carriera dei suoi atleti, inclusi i 22,82 m di Fabbri nel 2025
Le difficoltà con i fondi federali e le richieste di riconoscimento economico
La sua visione per il futuro del suo team e dell’atletica italiana dei lanci
Se ami l’atletica leggera, i lanci oppure vuoi capire cosa significa guidare dei campioni, questo video è per te!
#PaoloDalSoglio #LeonardoFabbri #ZaneWeir #GettodelPeso #Atletica #Coach #Allenatore #Fidal
Conduce Alice Liverani