FOCUS – PALLAVOLO. Leonel Marshall: a 46 anni rilancia la leggenda del volley in A2

Leonel Marshall si racconta senza filtri: dal suo salto da record, ai grandi successi con Piacenza, dalle stagioni in Turchia e Cina, fino al progetto 2025 con Sviluppo Sud Catania. Scopriremo come si prepara un campione atipico nel tempo, come si gestiscono infortuni, la leadership con i giovani e il desiderio che non tramonta mai. Momenti salienti della puntata * Il sogno iniziale a Cuba e il primo approdo in Italia * Quando la vittoria dello scudetto cambiò la tua carriera * Le sfide in Turchia e i campionati all'estero * Il passaggio da Ortona a Catania: le motivazioni * Allenamenti, dieta, recuperi: come cambia tutto con gli anni * Il ruolo da leader e il rapporto con i giovani * Il futuro: allenatore, formatore o semplicemente leggenda in campo conduce Alice Liverani