Dal 12 novembre su Sky e in streaming su NOW, arriva “Flavia a New York, 10 anni dopo”, la nuova produzione originale Sky Sport che celebra l’impresa storica di Flavia Pennetta, a dieci anni dal trionfo agli US Open 2015.

Un docufilm interamente girato nella Grande Mela, che ripercorre il percorso umano e sportivo di una campionessa capace di riscrivere la storia del tennis italiano.

Dalle prime racchette impugnate a Brindisi alla notte magica dell’Arthur Ashe Stadium, fino alla scelta di dire addio al tennis subito dopo la vittoria: un racconto emozionante e autentico, impreziosito dalle testimonianze di chi le è stato accanto — allenatori, familiari, colleghe, giornalisti — e naturalmente Fabio Fognini.

Il docufilm contiene anche l’intervista esclusiva realizzata da Michele Cassano per OA Sport TV, che incontra una Flavia Pennetta matura e consapevole, pronta a raccontare emozioni, dubbi e conquiste di quella straordinaria impresa.

In onda da mercoledì 12 novembre:

Ore 22.45 su Sky Sport Uno

Ore 23.30 su Sky Sport Tennis

Disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW, con contenuti extra su Sky Sport Insider.

“Era la mia grande chance. Una volta varcata la soglia del club, è come se avessi fatto un click.” – Flavia Pennetta

Un viaggio tra emozione, coraggio e leggenda: la storia di una donna che, vincendo, ha scelto di fermarsi all’apice.

