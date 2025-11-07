F1, Oscar Piastri: “Mi sento più sereno, anche se potevo fare di più”

Oscar Piastri partirà dalla seconda fila in occasione della Sprint Race valida per il GP del Brasile, ventunesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. L’australiano in forza alla McLaren infatti ha centrato la terza posizione nella Sprint Qualifying, perdendo così la possibilità di affiancare il compagno di squadra Lando Norris, il quale ha ottenuto il miglior tempo.

Nello specifico l’oceanico si è dovuto accontentare di un ritardo di +0.185 rispetto al teammate britannico, poleman in 1:09.243 precedendo il sorprendente Andrea Kimi Antonelli, bravissimo a guadagnare la seconda fila con uno scarto di +0.097. Una volta arrivato al parco chiuso, il nativo di Melbourne ha commentato quanto fatto.

“Il primo settore mi è costato un po’ – ha detto Piastri -, la soft era un po’ diversa da quello che mi aspettavo. Oggi mi sentivo molto più sereno rispetto alle ultime due gare. Le prove sono andate bene, e credo che le qualifiche sprint abbiano cambiato un po’ le cose, ma alla fine sono abbastanza contento: mi sarebbe piaciuto fare un po’ di più, ma possiamo sicuramente lottare con quello che abbiamo. E domenica ci sono molti più punti”.

Piastri ha poi chiosato: “Sarà una giornata interessante. Vediamo che tempo farà. Cercherò di cogliere ogni opportunità che si presenterà, e penso che il passo della macchina sia stato davvero buono oggi, e spero che questo si traduca in quello che otterremo“.