‍♂️EPISODIO 42 di Run2u | Ospite: Sara Bottarelli La campionessa italiana di mezza maratona 2025, Sara Bottarelli, è protagonista della puntata 42 di Run2u, il format dedicato al mondo della corsa, della motivazione e delle storie vere di sport. In questa intervista, Sara racconta il suo viaggio unico: dall’amore per la corsa in montagna ai successi sulla strada, fino alla conquista del titolo tricolore a Cremona. Ma non solo. È anche una insegnante e mamma, una donna che ha saputo trasformare la passione in equilibrio, l’impegno in energia e la fatica in crescita personale. A Run2u, Sara condivide riflessioni intelligenti e sincere su cosa significhi correre con la testa e con il cuore, come si gestisce il tempo tra lavoro, famiglia e allenamenti, e perché la corsa può diventare una forma di libertà mentale prima ancora che fisica. Un episodio da non perdere per chi ama la corsa, la resilienza e le storie che ispirano. Scopri la forza gentile di una donna che ha fatto della corsa una lezione di vita. ➡️ Guarda la puntata completa: Sara Bottarelli a Run2u puntata 42. #SaraBottarelli #Run2u #Run2uPuntata42 #MezzaMaratona #CampionessaItaliana #RunningItalia #CorsaAlFemminile #DonneNelloSport #Motivazione #CorsaSuStrada #RunningMotivation #AtleticaLeggera #MindsetSportivo #RunnerLife #Inspiration #SportItaliano #StorieDiCorsa #TrailToRoad #AtleteItaliane #PodcastRunning Run2u è il format dedicato a corridori, appassionati di atletica e sportivi che vogliono scoprire il lato umano e tecnico dei protagonisti della corsa italiana. Iscriviti al canale per non perdere le prossime interviste a campioni del running, maratona e atletica leggera!