Storia di un tecnico italiano che ha conquistato la Svizzera.

Nella nuova puntata di Swim Zone, ai microfoni di Aglaia Pezzato ed Enrico Spada, ospitiamo Massimo Meloni, l’allenatore che ha portato in Svizzera tutta l’esperienza maturata in anni di lavoro ai massimi livelli in Italia.

Meloni è il mentore di Noè Ponti, uno degli specialisti della farfalla più forti al mondo. Sotto la sua guida, Ponti è salito sul podio olimpico e continua a crescere con l’obiettivo di arrivare ancora più in alto verso Los Angeles 2028.

In questa puntata Meloni racconta:

• come funziona il sistema del nuoto svizzero,

• le qualità tecniche e mentali di Ponti,

• le potenzialità ancora da esprimere,

• e il percorso che potrebbe riportarlo sul podio olimpico.

Una conversazione ricca di spunti, visione tecnica e prospettive internazionali sul nuoto d’élite.

