Nuovo appuntamento con Sprint Zone!

Ospite di questa puntata è Andy Díaz, il 29enne saltatore italo-cubano specialista del salto triplo, protagonista di una stagione 2025 davvero straordinaria.

Con la maglia azzurra, Díaz ha conquistato:

il titolo europeo indoor,

l’oro mondiale indoor,

la vittoria nella finale di Diamond League, portando a casa l’ambito trofeo.

Una stagione da sogno, nonostante il fastidioso problema di pubalgia che lo ha accompagnato per tutto l’anno e che, pur gestito al meglio dal suo staff, lo ha frenato nel momento clou: i Mondiali di Tokyo, dove ha chiuso al sesto posto.

️ A condurre l’intervista: Ferdinando Savarese, che ci guiderà nel racconto di un atleta simbolo della nuova Italia del salto triplo, capace di emozionare e ispirare con il suo percorso umano e sportivo.

Guarda la puntata completa e scopri tutti i retroscena della sua stagione e le ambizioni verso Parigi 2028!

#AndyDiaz #SprintZone #AtleticaLeggera #SaltoTriplo #DiamondLeague #Tokyo2025 #AtleticaItaliana #FerdinandoSavarese #Azzurri #SportItalia #EuropeanChampionships #WorldIndoorChampionships #Parigi2028 #AtleticaMondiale