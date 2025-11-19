Crisi Ferrari, Andrea Cordovani (Direttore Autosprint) analizza il momento e le attese per il GP di Las Vegas | Motor News
Motor News presenta un’approfondita intervista ad Andrea Cordovani, Direttore di Autosprint.
Con Beatrice Frangione, partendo dalle vittorie nel WEC, analizziamo il momento complesso della Ferrari in Formula 1 e le prospettive in vista del GP di Las Vegas.
Focus anche sui protagonisti del Mondiale F1 2025 ancora da assegnare e sulle possibili sorprese che potrebbero emergere nella notte del Nevada.
Un confronto ricco di spunti tecnici, strategie, mercato piloti e scenari futuri per la Scuderia e per il circus.