Partite le Coppe Europee femminili con qualche patema di troppo per le squadre italiane, i campionati regalano spettacolo e, in particolare in quelli maschili di Superlega e 2 rega l'incertezza. Parleremo di tutto questo nella puntata odierna di Volley Night condotta da Simona Bastiani e Luciano De Gregorio, con la talent Laura Partenio e con i nostri ospiti, l'alzatore della Consar Ravenna, capolista della serie A2, Antonino Russo, e la schiacciatrice de Il Bisonte Firenze, Francesca Villani, squadra che occupa il settimo posto in classifica, secondo fra le squadre alle spalle delle cinque dominatrici del torneo. Le Coppe Europee femminili sono finalmente iniziate e non senza qualche brivido per le squadre italiane, chiamate subito a rincorrere tra prestazioni altalenanti e risultati da mettere in sicurezza. Nel frattempo i campionati italiani, soprattutto la Superlega maschile e la Serie A2, continuano a regalare equilibrio, sorprese e partite decise solo nei dettagli. Di tutto questo parleremo nella nuova puntata di Volley Night, condotta da Simona Bastiani e Luciano De Gregorio, per analizzare il momento delle formazioni italiane tra Europa e campionato, con focus sulle squadre più in forma e sulle grandi sfide del prossimo weekend. In studio con noi ci sarà la talent Laura Partenio, pronta a commentare tecnica, tattica e curiosità del volley internazionale. Ospiti della serata due protagonisti della stagione: – Antonino Russo, palleggiatore della Consar Ravenna, attuale capolista della Serie A2 maschile, autore di un avvio di stagione brillante. – Francesca Villani, schiacciatrice de Il Bisonte Firenze, formazione settima in classifica e prima del gruppo che insegue le cinque big del campionato di Serie A1. Una puntata ricca di temi, analisi e approfondimenti per capire davvero cosa sta cambiando nel volley italiano e internazionale.