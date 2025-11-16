Calcio: Irlanda, colpo di mano e qualificazione in Ungheria. Ucraina al playoff

In archivio la domenica delle qualificazioni ai Mondiali per quel che concerne la fase europea. Anzi, ormai una delle ultimissime giornate che porteranno verso il playoff della prossima primavera, quello che definirà chi giocherà la rassegna iridata nel 2026.

Nello stesso raggruppamento dell’Italia al terzo posto ci finisce Israele, che batte la Moldavia per 5-1 in una partita dall’esito quasi scontato. In sostanza, Norvegia 24, Italia, 18, Israele 12, Estonia 4 e Moldavia 1 per un raggruppamento mai in discussione tanto per la prima quanto per la seconda posizione (e con gerarchie ben definite, incluso il +32 dei norge).

Nel girone D la Francia chiude con l’Azerbaigian nel primo tempo: vanno in vantaggio i caucasici con Dadashov dopo 4 minuti, poi Mateta, Akliouche e l’autogol di Mahammadaliyev ribaltano del tutto la situazione; sarebbe stato 1-5 senza i gol annullati a Nkunku e Thuram. Transalpini a quota 16, qualificati direttamente; va ai playoff l’Ucraina che batte per 2-0 l’Islanda nello scontro diretto. Le reti arrivano negli ultimi minuti, e sono di Zubkov e Gutsulyak.

Nel girone F il Portogallo esagera sull’Armenia: sono nove le reti realizzate. L’1-0 di Veiga viene pareggiato da Spertsyan al 18° minuto, poi arrivano tre reti di Neves e Fernandes e una a testa di Ramos e Conceiçao. Il vero colpo di mano lo fa l’Irlanda, che va a vincere in Ungheria rimontando per due volte uno svantaggio e andando così al playoff. Segna dopo 3′ Lukacs, poi Parrott pareggia, quindi Vargas riporta avanti i magiari al 37′. Parrott, però, è l’uomo del giorno: pareggia a 10′ dalla fine e mette a segno la rete vincente al sesto minuto di recupero.

Nel girone K all’Inghilterra non servono le marce alte per battere l’Albania: è Kane a sbloccare la situazione nell’ultimo quarto d’ora, riuscendo a sbloccare una situazione di quelle non certo facili cammin facendo. Dalle parti di Tirana il playoff resta comunque cosa certa anche pur nel successo della Serbia per 2-1 sulla Lettonia. Baltici avanti dopo 12′ con Gutkovskis, i serbi rispondono con Katai e Stankovic.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026

Girone D

Azerbaigian-Francia 1-3

Ucraina-Islanda 2-0

Girone F

Portogallo-Armenia 9-1

Ungheria-Irlanda 2-3

Girone I

Italia-Norvegia 1-4

Israele-Moldavia 4-1

Girone K

Albania-Inghilterra 0-2

Serbia-Lettonia 2-1