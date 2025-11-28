Un’Italia rinnovata, ricca di giovani talenti ma anche di campioni affermati, è pronta per l’ultimo grande appuntamento del nuoto 2025: gli Europei in vasca corta di Lublino, in Polonia. Una Nazionale che unisce esperienza e futuro: da Silvia Di Pietro ad Alessandra Mao, 18 anni di differenza, fino ai fuoriclasse Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi, protagonisti alle Olimpiadi.

In squadra anche il campione del mondo Simone Cerasuolo e le frecce della nuova generazione, Sara Curtis e Carlos D’Ambrosio, simboli di una Italia veloce, ambiziosa e profondamente rinnovata. Sono sette gli esordienti convocati, segno di un movimento in costante crescita.

Il CT Cesare Butini racconta le prospettive degli azzurri e guarda già al ciclo che porta verso Los Angeles 2028, dove questa miscela di esperienza e freschezza potrebbe rivelarsi decisiva.

