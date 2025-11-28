Buon viaggio Italnuoto! Il ct Cesare Butini a Swim Zone alla vigilia dell’Europeo in corta
Altri video
-
Waterpolo Preview: la De Akker riceve Brescia, Roma ospita la Rari Nantes Salerno
-
Felicioni & Scontenti di Las Vegas: tra sorprese, delusioni e… amareggiati! | Motor News
-
Bonifazi–Benzi di nuovo insieme: la super coppia torna per il bis tricolore!
-
Beach Volley. Marta Menegatti: la regina azzurra tra pause, Olimpiadi e nuovo inizio
Un’Italia rinnovata, ricca di giovani talenti ma anche di campioni affermati, è pronta per l’ultimo grande appuntamento del nuoto 2025: gli Europei in vasca corta di Lublino, in Polonia. Una Nazionale che unisce esperienza e futuro: da Silvia Di Pietro ad Alessandra Mao, 18 anni di differenza, fino ai fuoriclasse Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi, protagonisti alle Olimpiadi.
In squadra anche il campione del mondo Simone Cerasuolo e le frecce della nuova generazione, Sara Curtis e Carlos D’Ambrosio, simboli di una Italia veloce, ambiziosa e profondamente rinnovata. Sono sette gli esordienti convocati, segno di un movimento in costante crescita.
Il CT Cesare Butini racconta le prospettive degli azzurri e guarda già al ciclo che porta verso Los Angeles 2028, dove questa miscela di esperienza e freschezza potrebbe rivelarsi decisiva.
#Nuoto #ItaliaNuoto #EuropeiNuoto #Lublino2025 #SilviaDiPietro #ThomasCeccon #NicolòMartinenghi #SimoneCerasuolo #SaraCurtis #CarlosDAmbrosio #CesareButini #LosAngeles2028 #Azzurri #Swimming #TeamItaly #ShortCourseChampionships