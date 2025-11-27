Sono passati poco più di due anni da quel momento iconico: Carlo Bonifazi e Davide Benzi, fianco a fianco, che si tatuano idealmente lo scudetto sulla canotta dopo aver conquistato il titolo italiano. Poi le strade si dividono, nascono nuovi progetti, nuove avventure, nuove ambizioni. Sembrava la fine di un’epoca… e invece era solo una pausa.

Oggi una delle coppie più forti e amate dell’ultimo decennio del beach volley italiano torna a far sognare: Bonifazi–Benzi è di nuovo realtà. Un ritorno che profuma di casa ma guarda lontano, con l’obiettivo dichiarato di inseguire il bis tricolore e, perché no, aprire nuovi scenari anche sul fronte internazionale.

Con il loro mix di tecnica, intesa, personalità e voglia di riscrivere la propria storia, i campioni d’Italia 2023 sono pronti a ricalcare la sabbia da protagonisti. E sono proprio loro gli ospiti della nuova puntata di Beach Zone, il settimanale di beach volley condotto da Simona Bastiani, per raccontare emozioni, scelte, prospettive e il perché di un ritorno che ha già acceso l’entusiasmo degli appassionati.

Una reunion che non è solo sportiva, ma anche simbolica: la dimostrazione che certi legami, certi progetti, certe ambizioni… non finiscono davvero mai.

