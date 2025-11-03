Berrettini-Halys oggi, ATP Metz 2025: orario, tv, programma, streaming

Oggi, lunedì 3 novembre, Matteo Berrettini inizierà il proprio cammino nel torneo ATP250 di Metz. Sul veloce indoor francese, il tennista romano giocherà contro il padrone di casa, Quentin Halys, e vorrà comprendere il suo livello di condizione in vista di quello che sarà il suo reale obiettivo stagionale. Il riferimento è alla Final Eight di Coppa Davis a Bologna.

Berrettini, inserito nell’elenco dei pre-convocati di Filippo Volandri, vuole rafforzare il suo status e ciò passa anche dalle prestazioni nell’evento transalpino. Una sorta di test, quindi, attende il classe ’96 del Bel Paese, in un’annata in cui ha dovuto nuovamente fare i conti con problemi fisici e anche psicologici prima di tornare a giocare nella trasferta asiatica.

Un solo precedente tra questi due giocatori, ovvero la finale del torneo 250 di Gstaad. Sulla terra rossa elvetica, fu Matteo a spuntarla piuttosto nettamente 6-3 6-1. In questo caso, cambiano completamente le condizioni e vedremo se l’azzurro avrà conforto dalla combinazione servizio-dritto e darà buone risposte in termini di mobilità sul campo.

La partita tra Matteo Berrettini e il francese Quentin Halys, valida per il primo turno dell’ATP250 di Metz (Francia), andrà in scena quest’oggi e sarà la seconda della sessione serale, che avrà inizio dalle ore 18.00. La copertura televisiva sarà affidata a Sky Sport Max (206) e Sky Sport Mix(211); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

BERRETTINI-HALYS ATP METZ 2025 OGGI

Lunedì 3 novembre

CAMPO CENTRALE – Inizio ore 12.00

T. Arribage/A. Olivetti vs D. Added/T. Paris (WC)

Non prima delle 14.00

J. Choinski (Q) vs L. Sonego

A seguire

G. Mpetshi-Perricard vs V. Sachko (LL)

Non prima delle 18.00

V. Royer vs C. Norrie (7)

A seguire

M. Berrettini vs Q. Halys

PROGRAMMA BERRETTINI-HALYS ATP METZ 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max (206) e Sky Sport Mix(211)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport