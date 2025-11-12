Nuova puntata di Beach Zone con Simona Bastiani alla scoperta della BVO, la scuola di beach volley di riferimento per il Salento e una delle realtà più attive del Sud Italia. Con sede principale a Lecce, la BVO è diventata un punto di riferimento per atleti e appassionati di tutte le età, grazie a un progetto tecnico ambizioso e a una rete di istruttori qualificati. Nella prossima estate, la scuola ospiterà una delle tappe del Campionato Italiano Assoluto di beach volley, confermandosi centro nevralgico per la crescita di questo sport nel Mezzogiorno. A raccontare la storia, la filosofia e i progetti futuri della BVO sono i soci fondatori Antonio Francone e Andrea Putignano, ospiti ai microfoni di Simona Bastiani. Beach Zone – non perdere l’intervista completa e scopri come il beach volley salentino sta conquistando l’Italia! #BeachZone #BeachVolley #BVO #Salento #Lecce #AntonioFrancone #AndreaPutignano #SimonaBastiani #CampionatoItaliano #BeachVolleyItalia #SportSalento #AllenamentoBeachVolley #ScuolaBeachVolley #VolleyEstate #Fipav