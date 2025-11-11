Seguici su
5 minuti fa

Alle ATP Finals di Torino, dopo la sconfitta di Lorenzo Musetti, è il momento del n.1 del mondo. Jannik Sinner apre la difesa del titolo contro Felix Auger-Aliassime in un match attesissimo. Analizziamo la sfida, le possibili chiavi tattiche e il quadro del torneo nella diretta TennisMania alle 18:45. #Sinner #AugerAliassime #ATPFinals #ATPTour TennisMania #TennisItalia #JannikSinner #FelixAugerAliassime #TennisLive #DirettaTennis #ATPFinalsTorino#TennisNews

