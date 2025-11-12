In questa emozionante puntata di Ginnasticomania, Chiara Sani incontra Alice D’Amato, campionessa olimpica e simbolo della ginnastica artistica italiana, per un dialogo autentico e ispirante.

Alice racconta come, dopo anni di sfide e trionfi, abbia ritrovato la serenità, la gioia di vivere e di allenarsi, trovando un nuovo equilibrio tra determinazione e leggerezza.

Un percorso umano e sportivo racchiuso anche nel titolo del suo libro, “Libera in volo”, in cui condivide la sua rinascita e la forza di credere in sé stessa.

Tra riflessioni, sorrisi e momenti di pura emozione, la ginnasta genovese ripercorre la sua crescita personale e professionale, offrendo un messaggio di speranza e ispirazione a tutti i giovani atleti che sognano di spiccare il volo nel mondo dello sport e nella vita.

Non perdere la nuova puntata di Ginnasticomania con Chiara Sani e Alice D’Amato – un incontro che celebra la bellezza della libertà, del talento e del coraggio di rialzarsi.

#Ginnasticomania #AliceDAmato #ChiaraSani #GinnasticaArtistica #TeamItalia #LiberaInVolo #CampionessaOlimpica #Motivazione #SportDonna #GinnasticaItaliana #AtleteItaliane #InspirationalStory #SportStories #IntervistaSportiva