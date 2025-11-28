A che ora gli sport invernali oggi: orari 28 novembre, calendario gare, tv, streaming

Oggi, venerdì 28 novembre, tengono banco gli sport invernali e su OA Sport ve ne daremo conto. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sugli Europei di curling in Finlandia. Gli azzurri affronteranno in semifinale la Svizzera e vorranno sfatare il tabù del penultimo atto, dal momento che sia a livello continentale che iridato non sono mai riusciti a raggiungere la finale. Vedremo se questa sarà la volta buona.

In primo piano la Coppa del Mondo di sci alpino maschile con il gigante a Copper Mountain (USA). Messo alle spalle il superG, gli specialisti delle porte larghe vorranno massimizzare la loro prestazione. Si spera che Luca De Aliprandini, Alex Vinatzer e il resto della pattuglia tricolore sappia farsi valere. Grande favorito è lo svizzero Marco Odermatt, vittorioso nel supergigante di ieri. Inizierà anche il percorso nel massimo circuito internazionale dello sci di fondo e tanto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma odierno e dettagliato degli sport invernali, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 28 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Venerdì 28 novembre

02.00 Freestyle, Coppa del Mondo a Secret Garden (Cina): qualificazione Big Air femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

04.10 Freestyle, Coppa del Mondo a Secret Garden (Cina): qualificazione Big Air maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

08.00 Curling, Europei 2025: Italia vs Svizzera – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport1, Discovery+, DAZN e su The Curling Channel.

08.00 Curling, Europei 2025: Scozia vs Svezia – Diretta streaming su The Curling Channel.

10.00 Short track, World Tour a Dordrecht (Paesi Bassi): seconda giornata (sessione mattutina) – Diretta streaming sul canale Youtube Skating ISU.

10.30 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Ruka (Finlandia): 10 km tecnica classica femminile – Diretta tv dalle 11.00 su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay Sport 1, Eurosport1, Discovery+ e su DAZN.

11.00 Salto con gli sci femminile, Coppa del Mondo a Falun (Svezia): qualificazione round 1 HS95 – Nessuna copertura tv/streaming.

12.15 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Ruka (Finlandia): HS142 uomini – Diretta streaming su Eurosport1, Discovery+ e su DAZN.

13.00 Curling femminile, Europei 2025: Svizzera vs Norvegia – Diretta streaming su The Curling Channel.

13.15 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Ruka (Finlandia): 10 km tecnica classica maschile – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport1, Discovery+ e su DAZN.

14.00 Short track, World Tour a Dordrecht (Paesi Bassi): seconda giornata (sessione pomeridiana) – Diretta streaming sul canale Youtube Skating ISU.

15.15 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Ruka (Finlandia): 7.5 km uomini – Diretta streaming su Eurosport1, Discovery+ e su DAZN.

15.45 Salto con gli sci femminile, Coppa del Mondo a Falun (Svezia): round 1 HS95 – Diretta streaming su Eurosport1, Discovery+ e su DAZN.

18.00 Sci alpino, Coppa del Mondo a Copper Mountain (USA): prima manche gigante maschile – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport1, Discovery+ e su DAZN.

18.00 Curling, Europei 2025: finale per il bronzo – Diretta streaming su The Curling Channel.

18.15 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Ruka (Finlandia): qualificazioni round 1 HS142 – Diretta streaming su Discovery+.

21.00 Sci alpino, Coppa del Mondo a Copper Mountain (USA): seconda manche gigante maschile – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport1, Discovery+ e su DAZN.