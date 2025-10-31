Waterpolo Preview: la Banco BPM RN Savona ospita l’AN Brescia nel clou di A1 Maschile
Nell’incontro di cartello della sesta giornata del campionato di serie A1 la Banco BPM Rari Nantes Savona riceve l’AN Brescia nel primo scontro al vertice tra le tre big del panorama nazionale. Presenta per noi il posticipo di lusso della piscina Zanelli Luca Bittarello, allenatore dell’Iren Genova Quinto. Negli altri match spiccano il derby partenopeo CN Posillipo-C.C.Napoli e la sfida salvezza Rari Nantes Florentia-Rari Nantes Salerno. In A1 femminile la quinta giornata riserva il nuovo incrocio tra le prime quattro. Il Rapallo Pallanuoto riceve la Pallanuoto Trieste nello scontro al vertice, mentre l’Ekipé Orizzonte ospita la Sis Roma nel primo atto stagionale del grande classico della pallanuoto femminile italiana
