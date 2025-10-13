Quasi certamente il trionfo a Shanghai del monegasco e la straordinaria finale tra cugini resteranno nella storia del tennis come un’impresa senza eguali. Un risultato incredibile, che però non basta a nascondere i problemi del torneo cinese: caldo, umidità e tanti ritiri hanno lasciato il segno. Intanto a Wuhan, Jasmine Paolini si ferma in semifinale contro la nuova campionessa del torneo. Vi aspettiamo in diretta su TennisMania alle 9:15 sul canale YouTube di OA Sport per analizzare tutto ciò che è successo in Cina! Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere le nostre dirette e analisi post-partita! #Tennis #Shanghai #Vacherot #Paolini #TennisMania #OASport #FinaleTennis #ATP #WTA #ShanghaiOpen #Wuhan #TennisLive #Sport