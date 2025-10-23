Sport Medicine Hub è la nuova piattaforma digitale che rivoluziona la medicina dello sport in Italia, unendo ricerca scientifica, innovazione tecnologica e formazione professionale. Un progetto nato per connettere il mondo della sanità, dello sport professionistico e della prevenzione degli infortuni, mettendo al centro la salute dell’atleta — dal dilettante al campione. Gli obiettivi sono chiari e ambiziosi: Creare e coordinare la prima banca dati nazionale di sport medicine Promuovere salute e prevenzione nello sport a ogni livello Favorire l’aggiornamento scientifico di medici, fisioterapisti e preparatori Diffondere pratiche basate su evidenze scientifiche integrate con l’intelligenza artificiale, i wearable devices e l’analisi dati Contribuire alla sostenibilità del sistema sanitario attraverso soluzioni di e-health Una piattaforma al servizio di chi vive lo sport con competenza, passione e responsabilità. Scopri di più su Sport Medicine Hub, dove scienza, tecnologia e performance si incontrano per costruire il futuro della salute sportiva.