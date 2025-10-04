Sport in tv oggi (sabato 4 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 4 ottobre ci aspetta una giornata ricca di sport. Jannik Sinner tornerà in campo dopo aver vinto il torneo ATP 500 di Pechino e farà il proprio esordio al Masters 1000 di Shanghai, incrociando il tedesco Daniel Altmaier. Nella metropoli cinese scenderanno in campo anche Lorenzo Musetti (contro l’argentino Comesana), Matteo Arnaldi (contro lo spagnolo Davidovich Fokina) e Luciano Darderi (contro il cinese Bu), mentre Jasmine Paolini e Sara Errani giocheranno la semifinale di doppio al WTA 1000 di Pechino.

Gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con gli Europei in Francia, dove andranno in scena le prove in linea per gli under 23 uomini (Lorenzo Finn sarà tra i grandi favoriti della vigilia) e per le elite donne (Elisa Longo Borghini cerca il riscatto dopo i Mondiali), senza dimenticarsi del Giro dell’Emilia, del Piccolo Lombardia e del Tour de Langkawi. Gli amanti dei motori si gusteranno le qualifiche del GP di Singapore per la F1, qualifiche e Sprint Race del GP di Indonesia per la MotoGP.

I Mondiali di canoa slalom proporranno le gare di kayak cross e a Cagliari proseguiranno i Mondiali di kitesurf, mentre a Roma si disputeranno le gare della World Cup di triathlon. Spazio anche al SailGP di vela in quel di Cadice, ai tornei di golf della settimana, alle World Series di mountain bike, agli Europei di BMX e alle qualifying race per il Motocross delle Nazioni. In serata il sorteggio dei gironi degli Europei 2026 di volley maschile e femminile.

Incominceranno i campionati nazionali di basket e pallanuoto, poi la consueta abbuffata di calcio tra Serie A, Serie B, Serie C, tornei esteri e Mondiali Under 20 (nella notte l’Italia incrocerà l’Argentina nell’ultimo incontro della fase a gironi, fondamentale per la qualificazione agli ottavi di finale). Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 4 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 4 ottobre

01.00 CALCIO (Mondiali Under 20) – Due partite: Egitto-Cile, Nuova Zelanda-Giappone (diretta streaming su FIFA+)

02.00 CANOA SLALOM (Mondiali) – Kayak Cross maschile/femminile, dalle batterie alle finali (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 06.40, in concomitanza con le finali; diretta streaming integrale su Planet Canoe; diretta streaming su Rai Play dalle ore 06.40)

02.30 ATLETICA PARALIMPICA – Mondiali, sessione pomeridiana (diretta streaming sul canale YouTube di Paralympics)

02.40 MOTO3 – GP Indonesia, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

03.25 MOTO2 – GP Indonesia, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

04.10 MOTOGP – GP Indonesia, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

04.15 CICLISMO – Tour de Langkawi, settima tappa: Melaka-Medini (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN dalle ore 08.00)

04.50 MOTOGP – GP Indonesia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

06.30 TENNIS – ATP Masters 1000 Shanghai, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport Plus; diretta tv su Sky Sport Arena fino alle ore 11.45; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Darderi-Bu (secondo match dalle ore 06.30), Musetti-Comesana (terzo match dalle ore 06.30), Arnaldi-Davidovich Fokina (terzo match dalle ore 06.30), Sinner-Altmaier (terzo match dalle ore 06.30 e non prima delle ore 12.30), Bolelli/Vavassori-Peers/Zielinski (quarto match dalle ore 06.30)

06.45 MOTO3 – GP Indonesia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

07.00 TENNIS – WTA 1000 Pechino, semifinale doppio: Errani/Paolini-Hsieh/Ostapenko (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport Plus, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

07.40 MOTO2 – GP Indonesia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

08.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Al Ain Masters (diretta streaming su BWF Tv)

09.00 TENNIS – WTA 1000 Pechino, semifinali (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport Plus, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

09.00 MOTOGP – GP Indonesia, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

09.00 CICLISMO (Europei) – Prova in linea under 23 uomini (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 GOLF (DP World Tour) – Alfred Dunhill Links Championship (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 13.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 13.00)

09.20 RALLY (Campionato Europeo) – Rally di Croazia (diretta streaming su DAZN)

09.30 TRIATHLON (World Cup) – Gara femminile a Roma (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Triathlon Live Tv)

10.00 CICLISMO FEMMINILE – Giro dell’Emilia (sintesi su RaiSportHD e Rai Play alle ore 17.20)

10.25 CICLISMO – Giro dell’Emilia (diretta tv su Rai 2 dalle ore 14.00; diretta streaming su Rai Play dalle ore 14.00)

11.00 VELA – Mondiali Kitesurf, quinta giornata a Cagliari (diretta streaming sul canale YouTube di IKA)

11.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Ortigia-Genova Quinto (non è prevista diretta tv/streaming)

11.30 F1 – GP Singapore, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.30 CICLISMO – CRO Race, quintat tappa: Karlovac-Sveta Nedelja (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN dalle ore 13.00)

11.30 TRIATHLON (World Cup) – Gara maschile a Roma (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Triathlon Live Tv)

11.30 PADEL – Rotterdam P1 (diretta tv su Sky Sport 259; diretta tv su Sky Sport Tennis dalle ore 18.00; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.45 RUGBY (The Rugby Championship) – Australia-Nuova Zelanda (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.00 CICLISMO – Giro di Lombardia Under 23 (diretta streaming sul canale YouTube di CiclismoLive dalle ore 14.30)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Due partite: Inter-Ternana, Roma-Parma (diretta streaming su DAZN)

13.00 CALCIO (Zweite Bundesliga) – Holstein Kiel-Darmstadt (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Leeds-Tottenham (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.30 ATLETA PARALIMPICA – Mondiali, sessione serale (diretta streaming su Rai Play Sport 1)

13.45 CICLOCROSS (Exact Cross) – Gara femminile a Meulebeke (diretta streaming su Discovery+)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Real Oviedo-Levante (diretta streaming su DAZN)

14.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Sassari-San Martino (diretta streaming su Flima Tv)

14.00 RUGBY (Coppa Italia) – Colorno-Francescato (non è prevista diretta tv/streaming)

14.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Due partite: Bogliasco-Rapallo, Cosenza-Trieste (non è prevista diretta tv/streaming)

14.05 CICLISMO (Europei) – Prova in linea elite donne (diretta tv su Rai 2 dalle ore 15.30; diretta streaming su Rai Play dalle ore 15.30; diretta streaming su Eurosport 1 e DAZN dalle ore 15.00; diretta streaming integrale su Discovery+)

14.30 CALCIO (Serie C) – Brescia-Pergolettese (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Giana Erminio-Lumezzane (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Ascoli-Bra (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Ternana-Pinero (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Torres-Sambenedettese (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Atalanta U23-Foggia (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 F1 – GP Singapore, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 dalle ore 18.00; differita streaming su tv8.it dalle ore 18.00)

15.00 CALCIO (Serie A) – Lazio-Torino (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie A) – Parma-Lecce (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Avellino-Mantova (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Bari-Padova (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Monza-Catanzaro (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Venezia-Frosinone (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Napoli-Fiorentina (diretta streaming su DAZN)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Sanderson Farms Championships, terzo giro (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN dalle ore 22.00)

15.00 RUGBY (The Rugby Championship) – Argentina-Sudafrica (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Nuoro-Padova (diretta streaming su Pallamano Tv)

15.00 CICLOCROSS (Exact Cross) – Gara maschile a Meulebeke (diretta streaming su Discovery+)

15.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Salerno-Pro Recco (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 PALLANUOTO (Serie A1) – Training Academy Olympic Roma-Posillipo (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

15.30 VELA – SailGP a Cadice, prima giornata (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming sul canale YouTube di SailGP, Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Borussia Dortmund-Lipsia, (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Tre partite: Augsburg-Wolfsburg, Werder Brema-St. Pauli, Bayer Leverkusen-Union Berlino (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 RUGBY (Coppa Italia) – Quattro partite: Biella-Vicenza, Emilia-Petrarca Padova, Fiamme Oro-Viadana, Rovigo-Mogliano (non è prevista diretta tv/streaming)

15.45 CALCIO (HNL croata) – Vukovar 1991-Hajduk Spalato (diretta streaming su Como Tv)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Arsenal-West Ham (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Manchester United-Sunderland (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – L’Ekipe Orizonte Catania-Nautilus Civitavecchia (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Due partite: Savona-Florentina, Roma Vis Nova-Telimar (non è prevista diretta tv/streaming)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Girona-Valencia (diretta streaming su DAZN)

16.15 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Venezia-Battipaglia (diretta streaming su Flima Tv)

16.30 CALCIO (Eredivisie olandese) – Sparta Rotterdam-Ajax (diretta streaming su Como Tv)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Metz-Marsiglia (diretta tv su Sky Sport Mix, Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Due partite: Ferrara-Teramo, Mezzocorona-Erice (diretta streaming su Pallamano Tv)

17.00 SOLLEVAMENTO PESI (Mondiali) – 65 kg maschile (diretta streaming su Olympics, Weightlifting House Tv)

17.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – SIS Roma-Brizz Nuoto (non è prevista diretta tv/streaming)

17.15 CALCIO (Serie B) – Spezia-Palermo (diretta streaming su DAZN)

17.30 CALCIO (Serie C) – Renate-Cittadella (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Virtus Verona-Lecco (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Campobasso-Vis Pesaro (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Crotone-Picerno (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 MOUNTAIN BIKE (World Series) – Downhill juniores femminile a Lake Placid (diretta streaming su Discovery+)

17.30 CALCIO A 5 (Serie A) – Came Treviso-Active Network (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)

18.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Fortitudo Pomezia-Sporting Sala Consilina (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)

18.00 CALCIO (Serie A) – Inter-Cremonese (diretta streaming su DAZN)

18.00 MOUNTAIN BIKE (World Series) – Downhill juniores maschile a Lake Placid (diretta streaming su Discovery+)

18.05 BMX FREESTYLE (Europei) – Gara femminile (diretta streaming su Discovery+)

18.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Sassuolo-Fiorentina (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, DAZN)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Eintracht Francoforte-Bayern Monaco (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Chelsea-Liverpool (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Athletic Bilbao-Maiorca (diretta streaming su DAZN)

18.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Schio-Roseto (diretta streaming su Flima Tv)

18.30 RUGBY (United Rugby Championship) – Benetton-Glasgow (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 PALLANUOTO (Serie A1) – Brescia-Canottieri Napoli (non è prevista diretta tv/streaming)

18.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Due partite: Casalgrande Padana-Cassano, Mestrino-Brixen (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.45 CALCIO (Premiership scozzese) – Hearts-Hibernian (diretta streaming su Como Tv)

19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Brest-Nantes (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 MOUNTAIN BIKE (World Series) – Downhill elite femminile a Lake Placid (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

19.25 BMX FREESTYLE (Europei) – Gara maschile (diretta streaming su Discovery+)

19.30 CALCIO (Serie B) – Cesena-Reggiana (diretta streaming su DAZN)

19.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Genova-Plebiscito Padova (non è prevista diretta tv/streaming)

19.30 SOLLEVAMENTO PESI (Mondiali) – 58 kg femminile (diretta streaming su Olympics, Weightlifting House Tv)

20.00 CALCIO (Eredivisie olandese) – Zwolle-PSV Eindhoven (diretta streaming su Como Tv)

20.00 BASKET (Serie A) – Trieste-Napoli (diretta streaming su LBA Tv)

20.10 MOUNTAIN BIKE (World Series) – Downhill elite maschile a Lake Placid (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

20.30 CALCIO (MLS statunitense) – Due partite: Montreal-Nashville, DC United-Charlotte (diretta streaming su Amazon Prime Tv)

20.30 PALLANUOTO (EuroCup, qualificazione) – Montpellier-Trieste (diretta streaming su European Aquatics Tv)

20.30 MOTOCROSS (Motocross delle Nazioni) – MXGP, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)

20.45 CALCIO (Serie A) – Atalanta-Como (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 VOLLEY – Sorteggio gironi Europei maschili/femminili 2026 (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Real Madrid-Villareal (diretta streaming su DAZN)

21.05 CALCIO (Ligue 1 francese) – Auxerre-Lens (non è prevista diretta tv/streaming)

21.30 MOTOCROSS (Motocross delle Nazioni) – MX2, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)

22.00 CALCIO (Mondiali Under 20) – Due partite: Messico-Marocco, Spagna-Brasile (diretta streaming su FIFA+)

22.30 MOTOCROSS (Motocross delle Nazioni) – Open, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)

22.30 CALCIO (MLS statunitense) – FC Dallas-Los Angeles Galaxy (diretta streaming su Amazon Prime Video)

Domenica 5 ottobre

01.00 CALCIO (Mondiali Under 20) – Italia-Argentina (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

