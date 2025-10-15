Sport in tv oggi (mercoledì 15 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 15 ottobre ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati su Jannik Sinner, che affronterà il greco Stefanos Tsitsipas ai quarti di finale del Six Kings Slam, il ricchissimo torneo sul cemento di Riad: in palio la semifinale da disputare contro il serbo Novak Djokovic. Abbuffata per gli appassionati di tennis anche con gli altri tornei della settimana, con diversi italiani impegnati al primo e secondo turno tra Bruxelles, Almaty e Stoccolma.

Proseguono i Mondiali di tiro a volo con le qualificazioni del trap, mentre gli amanti del grande ciclismo potranno divertirsi con Giro del Veneto, Tour of Holland, Tour of Guangxi e Tour of Chongming Island. Da seguire anche gli Europei a squadre di tennistavolo. Ricchissima serata con le Coppe Europee di basket e di pallanuoto, si giocherà un turno infrasettimanale della Serie A1 di volley femminile, spazio anche alla Champions League di calcio femminile con la Roma che ospiterà il Barcellona.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 15 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 15 ottobre

04.00 BADMINTON (BWF World Tour) – KL Masters Malaysia Super 100 (diretta streaming su BWF Tv)

04.30 TENNIS – WTA 250 Osaka, secondo turno (in alternanza con gli altri tornei della settimana: diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 18.45, Sky Sport Mix fino alle ore 20.30, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max, Sky Sport Plus; diretta tv su Supertennis, in alternanza con il WTA 500 di Ningbo; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

05.10 CICLISMO FEMMINILE – Tour of Chongming Island, seconda tappa: Shanghai-Chongming (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 07.05)

05.15 CICLISMO – Tour of Guangxi, seconda tappa: Chongzuo-Jingxi (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 07.05)

07.00 TENNIS – WTA 500 Ningbo, secondo turno (in alternanza con gli altri tornei della settimana: diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 18.45, Sky Sport Mix fino alle ore 20.30, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max, Sky Sport Plus; diretta tv su Supertennis, in alternanza con il WTA 250 di Osaka; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

08.00 TIRO A VOLO (Mondiali) – Trap maschile/femminile, 50 bersagli (non è prevista diretta tv/streaming)

08.00 TENNIS – ATP 250 Almaty, primo/secondo turno (in alternanza con gli altri tornei della settimana: diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 18.45, Sky Sport Mix fino alle ore 20.30, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max, Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Cobolli-Hijikata (secondo turno, terzo match dalle ore 08.00)

09.30 CICLISMO FEMMINILE – Giro del Veneto (sintesi su RaiSportHD e Rai Play alle ore 17.15)

10.00 TENNISTAVOLO – Europei a squadre, playoff (diretta streaming su ETTU Tv)

10.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Open di Danimarca (diretta streaming su BWF Tv)

10.30 CICLISMO – Giro del Veneto (diretta tv su Rai 2 dalle ore 15.25; diretta streaming su Rai Play dalle ore 15.25; diretta streaming su Discovery+ dalle ore 15.40)

11.00 SNOOKER – Scottish Open, qualificazioni (diretta streaming su Discovery+)

11.00 TENNIS – ATP 250 Bruxelles, primo/secondo turno (in alternanza con gli altri tornei della settimana: diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 18.45, Sky Sport Mix fino alle ore 20.30, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max, Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Arnaldi-Hanfmann (primo turno, secondo match dalle ore 11.30 e non prima delle ore 13.30), Cinà-Dzumhur (primo turno, secondo match dalle ore 11.00)

12.00 TENNIS – ATP 250 Stoccolma, primo/secondo turno (in alternanza con gli altri tornei della settimana: diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 18.45, Sky Sport Mix fino alle ore 20.30, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max, Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Sonego-Fery (primo turno, secondo match dalle ore 12.00 e non prima delle ore 14.00), Bolelli/Vavassori-Grevelius/Helnonen (ottavi di finale, terzo match dalle ore 13.00 e non prima delle ore 18.00)

14.20 CICLISMO – Tour of Holland, prima tappa: Dordrecht-Dordrecht (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN dalle ore 14.50)

18.00 CALCIO FEMMINILE (Europa Cup, ritorno preliminari) – Vllaznia-Inter (diretta tv su Inter Tv; diretta streaming su inter.it, canale YouTube di Inter)

18.00 BASKET (Champions League) – Sabah Baku-Alba Berlino (diretta streaming su DAZN)

18.00 BASKET (Eurocup) – Lietkabelis-Ulm (diretta streaming su Euroleague Tv)

18.00 BASKET FEMMINILE (EuroCup) – Sesto San Giovanni-Mechelen (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

18.30 BASKET (Champions League) – Due partite: AEK Atene-Szolnoki Olaj, Heidelberg-Rytas (diretta streaming su DAZN)

18.30 BASKET (Eurocup) – Panionios-JL Bourg (diretta streaming su Euroleague Tv)

18.30 PALLANUOTO (Champions League) – Ferencvaros-Oradea (diretta streaming su European Aquatics Tv)

18.30 TENNIS – Six Kings Slam, quarti di finale (diretta streaming su Netflix). Sinner-Tsitsipas (secondo match dalle ore 18.30 dopo Zverev-Fritz, non inizierà prima delle ore 20.00)

18.45 CALCIO FEMMINILE (Champions League) – Due partite: Lione-St. Polten, Valerenga-Wolfsburg (diretta streaming su Disney+)

19.00 BASKET (Eurocup) – Due partite: Besiktas-Chemnitz, Slak Wrocla-Cluj Napoca (diretta streaming su Euroleague Tv)

19.15 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Novara-Chieri (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

20.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Firenze-Macerata (diretta streaming su VBTV, DAZN)

20.00 BASKET (Eurocup) – Venezia-Neptunas (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.00 BASKET (Champions League) – Legia Varsavia-Promitheas (diretta streaming su DAZN)

20.00 BASKET (Europe Cup) – Digione-Reggio Emilia (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

20.00 BASKET FEMMINILE (EuroCup) – Braine-Campobasso (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

20.15 BASKET (Eurolega) – Panathinaikos-Lione Villeurbanne (diretta streaming su Euroleague Tv)

20.30 PALLANUOTO (Champions League) – Novi Beograd-Pro Recco (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW, European Aquatics Tv)

20.30 PALLANUOTO (Champions League) – Primorac-Brescia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, European Aquatics Tv)

20.30 PALLANUOTO (Champions League) – Sabadell-Barceloneta (diretta streaming su European Aquatics Tv)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Busto Arsizio-Bergamo (diretta streaming su VBTV, DAZN)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Quattro partite: Perugia-Monviso, Milano-Vallefoglia, San Giovanni in Marignano-Conegliano, Cuneo-Scandicci (diretta streaming su VBTV)

20.30 BASKET (Euolega) – Virtus Bologna-Monaco (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 BASKET (Eurolega) – Valencia-Hapoel Tel Aviv (diretta streaming su Euroleague Tv)

20.30 BASKET (Champions League) – Trieste-Galatasaray Istanbul (diretta streaming su DAZN)

20.30 BASKET (Champions League) – Oostende-Mersin SK (diretta streaming su DAZN)

20.30 BASKET (Europe Cup) – Sporting Lisbona-Sassari (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

20.45 BASKET (Eurolega) – Due partite: Paris-Baskonia, Real Madrid-Partizan Belgrado (diretta streaming su Euroleague Tv)

20.45 BASKET (Eurocup) – Manresa-Hapoel Gerusalemme (diretta streaming su Euroleague Tv)

21.00 CALCIO FEMMINILE (Champions League) – Roma-Barcellona (diretta streaming su Disney+)

21.00 CALCIO FEMMINILE (Champions League) – Due partite: Chelsea-Paris FC, Leuven-Twente (diretta streaming su Disney+)

21.00 BASKET (Champions League) – Gran Canaria-Le Mans (diretta streaming su DAZN)

21.30 BASKET (Champions League) – Benfica-Spartak Subotica (diretta streaming su DAZN)

22.00 CALCIO (Mondiali Under 20, semifinale) – Marocco-Francia (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)