Dopo Roma e Parigi, i due azzurri tornano protagonisti insieme anche in Austria:
• Jannik Sinner affronterà Alex De Minaur alle ore 15
• a seguire Lorenzo Musetti sfiderà Alexander Zverev, già battuto qui lo scorso anno

Matteo Berrettini si ferma ai quarti ma resta una buona settimana per lui, in vista della finale di Coppa Davis.

Vi aspettiamo LIVE alle 8:45 su TennisMania, sul canale YouTube di OA Sport.

