Simona Quadarella si racconta: cambiamenti, Europei e nuove sfide! Acque libere? “Ni”
Un 2025 da incorniciare per Simona Quadarella, la regina del mezzofondo azzurro che continua a scrivere pagine indimenticabili nella storia del nuoto italiano. Dopo il Mondiale di Singapore, vissuto da protagonista assoluta tra avversarie di altissimo livello, la campionessa romana si racconta ai microfoni di Sofia Altavilla ed Enrico Spada in una nuova puntata di Swim Zone.
Quadarella parla del cambio di allenatore, delle sue prospettive per i prossimi Europei, da sempre terreno di caccia prediletto, e svela anche un’inedita curiosità: uno sguardo alle acque libere, magari in staffetta o nella nuova prova “ko”. «I 5 o i 10 km? Troppi per me», scherza la fuoriclasse azzurra.
Tra bilanci, nuove sfide e sogni futuri, Simona Quadarella conferma il suo ruolo di punto di riferimento della Nazionale Italiana di nuoto, simbolo di determinazione, eleganza e mentalità vincente.
