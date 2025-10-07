Short track, World Tour Montreal 2025: orari tappe 9-19 ottobre, programma, tv, streaming

Ricomincia la stagione internazionale dello short track. Saranno due settimane molto importanti in Canada, visto che a Montreal si disputeranno la prima e la seconda tappa del World Tour 2025-2026, il format che già dalla passata stagione ha sostituito quello della Coppa del Mondo.

C’è sicuramente grande attesa per una squadra azzurra che come sempre si presenta molto ambiziosa in una stagione che avrà ovviamente il suo culmine con le Olimpiadi in casa. I Giochi di Milano Cortina 2026 sono chiaramente l’obiettivo principale, ma proprio il World Tour servirà come trampolino per preparare al meglio l’evento casalingo.

In campo maschile fari ovviamente puntati su Pietro Sighel, che si presenta ad una nuova stagione da stella del ghiaccio azzurro e principale esponente di un settore maschile che vuole ben figurare anche con gli altri componenti e la staffetta. In campo femminile c’è Arianna Fontana, c’è il ritorno di Martina Valcepina, c’è Elisa Confortola ed un gruppo di ragazze che possono far sognare con la staffetta, tra le migliori del mondo.

Di seguito il calendario, il programma e gli orari e TV della prima e seconda tappa del World Tour 2025-2026, che si disputerà a Montreal. Non ci sarà una diretta televisiva, ma le gare saranno trasmesse in diretta streaming su Discovery+ o sul canale YouTube della ISU.

CALENDARIO WORLD TOUR SHORT TRACK MONTREAL 2025

PRIMA TAPPA

Giovedì 9 e Venerdì 10 Ottobre

orario ancora da decidere: qualificazioni

Sabato 11 Ottobre

dalle 19.30: Quarti, semifinali e finali 1000 metri femminili, 500 e 1500 metri maschili. Semifinali staffetta mista e maschile, finale staffetta femminile

Domenica 12 Ottobre

dalle 19.30: Quarti, semifinali e finali 500 e 1500 metri femminili, 10000 metri maschili. Finali staffetta mista e maschile

SECONDA TAPPA

Giovedì 16 e Venerdì 17 Ottobre

orario ancora da decidere: qualificazioni

Sabato 18 Ottobre

dalle 19.30: Quarti, semifinali e finali 1000 metri femminili, 500 e 1500 metri maschili. Semifinali staffetta mista e maschile, finale staffetta femminile

Domenica 19 Ottobre

dalle 19.30: Quarti, semifinali e finali 500 e 1500 metri femminili, 10000 metri maschili. Finali staffetta mista e maschile

PROGRAMMA WORLD TOUR SHORT TRACK MONTREAL: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non c’è diretta TV

Diretta streaming: Discovery+ (il sabato e la domenica dalle 19.30) e canale YouTube della ISU