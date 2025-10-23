Sci alpino, le favorite per la Coppa del Mondo di gigante 2026: Robinson in pole senza Brignone

Siamo pronti per alzare ufficialmente il sipario sulla nuova stagione della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026. Come tradizione il primo appuntamento dell’annata si disputerà sul ghiacciato del Rettenbach, dato che stiamo parlando del gigante di Soelden sulle nevi austriache. Il primo di 10 appuntamenti tra le porte larghe che andranno ad eleggere la “regina” di questa specialità all’interno della corsa alla Sfera di Cristallo.

Chi, quindi, succederà a Federica Brignone? La valdostana, infatti, aveva conquistato la scorsa Coppa di gigante ma, per ovvi motivi, quest’anno non sarà della partita. Il bruttissimo infortunio del 3 aprile scorso nel corso del gigante dei Campionati italiani 2025 a Moena, la terrà ancora ferma a lungo e non le permetterà di difendere il titolo tra le porte larghe, il secondo della sua carriera.

Nella scorsa annata Federica Brignone aveva preceduto Alice Robinson, Sara Hector, Thea Louise Stjernesund e Lara Colturi, quindi sesta Lara Gut-Behrami che si riproporrà ai massimi livelli anche in questa annata, come Mikaela Shiffrin. Come si può vedere, quindi, non mancheranno le candidate al titolo di gigante in questa stagione. Nessuna favorita spicca sopra le altre e, mai come in questa occasione, l’incertezza regna sovrana.

Per quanto visto nell’annata scorsa, la neozelandese Alice Robinson sembra pronta per mettere le mani sulla Coppa di specialità con Lara Gut-Behrami e Sara Hector come prime rivali. Tutto, però, ruoterà attorno a Mikaela Shiffrin. La fuoriclasse nativa di Vail, infatti, sembra essersi allenata in maniera capillare tra le porte larghe e cercherà di primeggiare in una disciplina che non sempre l’ha vista primeggiare. In casa Italia, invece, purtroppo mancherà Marta Bassino a sua volta messa fuori causa da un brutto infortunio per cui tutto sarà sulle spalle di Sofia Goggia.