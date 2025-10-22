Sci alpino, i favoriti per la Coppa del Mondo generale 2026: ma è corretto utilizzare il plurale?

La lotta per la Coppa del Mondo generale in campo maschile si può ridurre a un “Marco Odermatt contro tutti”. L’elvetico è stato il dominatore assoluto delle ultime stagioni, conquistando quattro sfere di cristallo consecutive e lasciando agli avversari soltanto le briciole. Una supremazia schiacciante quella del campione elvetico.

I numeri di Odermatt parlano da soli: quattro Coppe di gigante, tre di superG e due di discesa, tutte vinte consecutivamente. Anche in questa stagione la situazione sembra non cambiare: lo svizzero parte nuovamente con i favori del pronostico e con una superiorità tecnica che, almeno sulla carta, non lascia spazio ai rivali.

Forse l’avversario più credibile Odermatt lo ha in casa. Il connazionale Loic Meillard rappresenta infatti l’unico potenziale ostacolo verso un comodo pokerissimo. Meillard ha il vantaggio di fare slalom rispetto ad Odermatt, ma paga però un distacco evidente nelle discipline veloci rispetto al compagno di squadra. Per sognare la sfera di cristallo, Meillard dovrà fare una stagione praticamente perfetta tra i rapid gates.

Tra i possibili outsider restano Henrik Kristoffersen, che si concentra solo ormai tra gigante e slalom e comunque secondo l’anno scorso in classifica generale. Attenzione anche allo svizzero Franjo Von Allmen, ma anche lui è competitivo solo nelle prove veloci. Rientra invece da un grave infortunio Aleksander Aamodt Kilde, il cui principale obiettivo saranno le Olimpiadi. Nessuno, tuttavia, sembra in grado di impensierire Odermatt, che nella passata stagione ha chiuso con oltre 600 punti di vantaggio sugli avversari: un margine che racconta più di ogni altra cosa la distanza che separa lo svizzero dal resto del mondo.