Sci alpino, i favoriti per la Coppa del Mondo di gigante: Odermatt deve guardarsi dal ‘fuoco amico’

Prende il via ufficialmente la nuova stagione della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. Come tradizione il primo appuntamento del calendario sarà il gigante di Soelden (Austria) che, come sempre, farà alzare il sipario sulla nuova annata del Circo Bianco.

Domenica 26 ottobre inizierà una stagione che vivrà su due binari ben precisi. Da una parte la Coppa del Mondo con la corsa al titolo iridato ed alle classifiche di specialità, dall’altra parte lo sguardo non potrà che essere ben puntato verso i Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026 che, ovviamente, saranno il momento clou dell’annata.

Ovviamente c’è un nome che spicca sopra quello di tutti gli altri rivali sia per il titolo, sia per la Coppa di gigante: Marco Odermatt. Il fuoriclasse elvetico, infatti, è reduce da quattro Sfere di Cristallo consecutive, con altrettante Coppe di specialità di gigante, specialità nella quale il classe 1997 ha sempre dominato la scena con 26 successi complessivi che lo hanno già messo di diritto tra i migliori interpreti delle porte larghe di sempre.

Quali saranno, quindi, i suoi rivali nei prossimi mesi? I nomi sono ben noti. Partiamo ovviamente dal “fuoco amico” svizzero rappresentato da Loic Meillard e Thomas Tumler che nella passata stagione hanno già fatto vedere cose interessanti, senza dimenticare Henrik Kristoffersen. Il norvegese, dopotutto, nella scorsa annata ha chiuso al secondo posto la graduatoria di gigante con una vittoria, mentre il suo connazionale Alexander Steen Olsen ne ha colti due. Il vincitore, a meno che Lucas Pinheiro Braathen si inventi l’annata perfetta in gigante, uscirà tra questi nomi.